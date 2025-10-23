Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

-Los humoristas Luis Piedrahita, Goyo Jiménez y Galder Varaspresentan en San Sebastián el primer Festival Internacional de Comedia. EFE

Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, Ana Morgade, Eva Hache y Hovik Keuchkerian participarán en Umore, el primer Festival Internacional de la Comedia

Se celebrará, del 4 al 8 de marzo de 2026, en San Sebastián y otras localidades guipuzcoanas, y las entradas ya están a la venta

C. P. S.

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:05

Comenta

Que el humor es algo que necesitamos cada día más, es una realidad indiscutible. Por eso, rostros tan conocidos como los de Luis Piedrahita, Eva Hache, J.J. Vaquero, Goyo Jiménez, Carolina Iglesias y Victoria Martín (Estirando el chicle), Ana Morgade, Hovik Keuchkerian, Mikel Bermejo o Galder Varas se reunirán en San Sebastián del 4 al 8 de marzo de 2026. Será gracias a Umore, el primer Festival Internacional de la Comedia, que ofrecerá al público las propuestas más interesantes del panorama humorístico en la capital donostiarra, pero también en otras localidades guipuzcoanas, con el objetivo de convertir el humor, al menos durante esos días, en el centro de su vida cultural.

Umore nace con la vocación de que el humor no sólo sea un entretenimiento sin más, sino un motor de bienestar y encuentro, que permita atraer a nuevos públicos y promover espacios de conexión con los jóvenes. «El humor es el termómetro de la sociedad y reírnos nos hace más libres», ha asegurado Goyo Jiménez en la presentación del festival, que se ha puesto en marcha gracias a la alianza entre DeComedia –participada por el propio Jiménez junto a Luis Piedrahita, Galder Varas y la productora Etiqueta Negra–, y El Diario Vasco.

Los tres cómicos son, cada uno en su estilo, primeros espadas del humor actual. Piedrahita, maestro del ingenio cotidiano, ha construido una carrera transversal que abarca televisión, radio, literatura y teatro, combinando humor y sensibilidad con una marcada impronta autoral. Goyo Jiménez, pionero del 'stand up' en España, ha desarrollado universos cómicos icónicos y levantado producciones teatrales que se han convertido en auténticos fenómenos de público, además de una extensa trayectoria en televisión, cine y radio. Galder Varas, una de las voces más potentes de la nueva generación, ha irrumpido con fuerza en teatros y plataformas digitales, convirtiéndose en un fenómeno de masas y demostrando un talento singular tanto dentro como fuera del escenario.

Para ellos, «la risa es algo imprescindible en estos tiempos, más que la leche y el pan, porque la mitad de la población es intolerante a la lactosa y la otra mitad es celiaca» y, sobre todo «porque el humor en momentos de tantos problemas hace que todo sea más soportable», aseguran.

Piedrahita, Jiménez y Varas protagonizarán la gran gala «Bonitos del norte», el día 8 de marzo en el Kursaal, pero los espectáculos se repartirán durante esos días por varios escenarios emblemáticos de San Sebastián, Rentería, Tolosa e Irun.

