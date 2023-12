Lorenzo Silva: «La inteligencia artificial no puede emocionar»

Lorenzo Silva recogió este martes el Premio Antonio de Sancha otorgado por los editores de Madrid. El escritor se alzó con XXVII del galardón por «la calidad y popularidad de sus libros y artículos periodísticos» y «por la constante defensa de los derechos de autores y editores en nuestro país y fuera de nuestras fronteras».

En su discurso de agradecimiento, Silva alertó sobre los desafíos de la irrupción de la inteligencia artificial y sus consecuencias para la creación. «La IA no puede emocionar. Las máquinas solo parten de lo que ya estaba claro, pero únicamente el creador, el autor, es el que parte de la oscuridad, del dolor, y es capaz de descifrarlo con esfuerzo, es capaz de emocionar», dijo.

«Vivimos momentos con realidades que tienden a devaluar esa autoría, y de hecho ya se está produciendo a través de la digitalización. Hace poco una persona se me acercó y me dijo 'estáis muertos', la Inteligencia Artificial os va a desplazar y vais a ser completamente innecesarios. Esa irrupción me hizo reflexionar sobre cuáles son los términos del duelo«, apuntó Silva, para quien es necesario «volver al valor real de la creación y de la aportación de los creadores». «Las máquinas podrán reciclar las creaciones emocionantes de seres humanos precarios alimentados solo por la impresión. Pero son ellos los que han creado a lo largo de los siglos toda la literatura».

Hizo una llamada de atención sobre la protección de los derechos de autor. «Primero, porque lo que se devalúa sin ellos, la creación individual, dejaría de existir. Segundo porque los derechos de propiedad intelectual son los más sociales que existen, puesto que desde el primer minuto se pueden compartir en el sistema educativo o acceder en las bibliotecas; y tercero porque el derecho de autor nos hace libres». De otro modo los creadores serían solo bufones al servicio del poder».

Silva también reivindicó el oficio del editor. «Supe de su dificultad y de su belleza al ejercerlo. El trabajo del editor es defender el talento ajeno, es hacer suceder los libros, que de otro modo no sucederían», dijo. Parafraseado al editor Cadalso añadió que «El editor debe ser capaz de transmitir al lector la fe en el talento del autor».

Rememoró sus inicios en la novela negra, la vocación «quijotesca» de «transmitir al ser humano que la vida ha de vivirse dignamente», o la buena acogida que obtuvo por parte de la Guardia Civil cuando empezó a documentarse para su saga protagonizada por Bevilacqua y Chamorro. «En 1995 la Guardia Civil era un lugar donde no miraba nadie. Esas realidades a las que nadie se acerca son las que me han atraído siempre, y he sido muy afortunado porque me permitieron acercarme a su verdad», aseguró Silva.

El presidente de la Asociación de Editores de Madrid, Manuel González, destacó la capacidad de Silva «para conseguir algo esencial; entretener, porque sus libros te atan a la lectura, y también enseñar, compartir información». «A través de sus personajes y de sus historias nos encontramos con reflexiones, con el protagonismo de las conductas éticas y de la responsabilidad, con elementos que, como lectores, nos hacen crecer». González recordó la faceta del premiado como editor y aseguró que «necesitamos que se reconozca el papel fundamental del editor en el legado cultural de un país, y también como generadores de riqueza, de actividad y de industria».

El Premio Antonio de Sancha, que cuenta con el apoyo de CEDRO, se instituyó en 1997 por la Asociación de Editores de Madrid para reconocer a personalidades y entidades que se han distinguido por su labor en defensa de la cultura en general, y del libro y la lectura en particular. Entre los premiados en ediciones anteriores figuran Irene Vallejo, Luis Alberto de Cuenca, Mario Vargas Llosa, Adela Cortina, Fernando Savater, Amin Maalouf, Carmen Iglesias, Antonio Fraguas de Pablo 'Forges', Emilio Lledó y entidades como la FundéuRAE o la Biblioteca Resistiré del hospital provisional de IFEMA.

Al acto de entrega, celebrado en el Círculo de Bellas Artes, acudió la Directora General del Libro y el Fomento de la Lectura, María José Gálvez, la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera, y la presidenta de CEDRO, Carme Riera y el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano.