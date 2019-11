Londres rinde un homenaje al exilio español ante la tumba de Chaves Nogales

“Los mejores valores de nuestra España democrática”

Prólogo de ‘A sangre y fuego’

“Cada uno de sus episodios ha sido extraído fielmente de un hecho verídico; cada uno de sus héroes tiene una existencia real y una personalidad auténtica”, explica en el prólogo del libro Chaves Nogales, quien como director del periódico Ahora permaneció en Madrid desde el inicio de la guerra hasta finales de 1936, cuando el gobierno de la República se traslada a Valencia y él decide exiliarse. Chaves Nogales moriría en Londres en 1944, con la pena, por él mismo confesada, de no ver el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del nazismo.

Defender la democracia, la verdad y la convivencia

“En representación de toda su familia, y particularmente de su hija Pilar Chaves, es emocionante participar en este homenaje a todos los exiliados españoles y especialmente al gran periodista y escritor, nuestro “pater familias”, Manuel Chaves Nogales”, explicó su nieto Antony Jones.

“A veces se podría pensar que estamos viviendo momentos en que predomina la propaganda, el uso de etiquetas o eslogans, la disminución de valores democráticos y una falta de comprensión que nos podría incluso llevar a una fractura democrática de nuestra sociedad europea. En una época aún más revuelta y enfrentada, Chaves Nogales seguía su oficio de andar y contar luchando con las mejores armas inventadas en el mundo, su pluma y su máquina de escribir, su lucidez, visión internacional y compromiso con la democracia y la verdad. Una lucha que le trajo a este lugar pero que, a pesar de una pequeña interrupción de unos cincuenta años, no terminó aquí”, subrayó su nieto.

Antony Jones recalcó cómo su abuelo nunca quiso ser protagonista, por lo cual este homenaje le hubiera hecho sentirse “extraño o incluso incómodo”, de ahí que vea conveniente recapitular desde la propia obra A Sangre y Fuego de Chaves Nogales, cómo su compromiso le lleva al exilio y fallecimiento en Reino Unido: “Mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la estupidez y a la crueldad (...) idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos que partieron España (...) me fui, cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido (....) Yo he querido permitirme el lujo de no tener ninguna solidaridad con los asesinos. Para un español quizás sea este un lujo excesivo. Se paga caro, desde luego”.

“Ante su tumba, con la mejor lápida posible y la que refleja su oficio de andar y contar, su propia obra, creo que es un buen momento, en nombre de todos los que lo han pagado caro, de recordar todo lo que nos une y comprometernos de nuevo de defender la democracia, la verdad y la convivencia”.