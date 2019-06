Lleno absoluto de Birkins en Primavera Sound

Eran las 18.30h cuando Birkins se subían al escenario instalado dentro de la carpa Heineken para presentar su último trabajo, ‘You Are Not Alone’, un personal homenaje a David Bowie y a su disco más clásico.

Casi dos mil personas abarrotaban la carpa donde se instaló el Your Heineken Stage desde minutos antes del comienzo de la actuación de Birkins, que subieron a las tablas de ese escenario para arrancar un memorable concierto con ‘It Ain’t Easy’, tema que protagonizara el primer sencillo de su nuevo disco. La voz de Cristina Santana condujo el primer segmento de este concierto para deleite de los presentes, continuando con “Moonage Daydream” que fue preparando compás a compás el ambiente para lo que estaba por llegar.



Tras un apoteósico solo de guitarra, la banda presentó al primero de los invitados de lujo con los que contaban para esta cita. Álvaro Suite puso su voz y su magia al servicio de “Five Years” y “Starman” respectivamente, bordando su actuación y entrelazando su canto con el de Cristina Santana y el del público que coreaban a pleno pulmón los five years finales de la primera de las canciones y los lalalá del conocidísimo “Starman”.

Cristina volvió a concentrar toda la atención en su rendición de “Lady Stardust” con una bellísima interpretación que condujo suavemente el concierto hacia su momento más álgido. Precisamente con “Star”, tema que Ken Stringfellow interpreta en el disco, arrancó la segunda mitad del concierto, protagonizada por el músico americano. ‘Estoy un poco nervioso, no voy a mentir. No soy David Bowie, pero también es verdad que tampoco lo era él cuando grabó este disco”. Con estas palabras y una energía descomunal, Stringfellow se lanzó de cabeza arropado por Birkins sellando una actuación impecable en la que interpretó a Ziggy a través de la mencionada “Star”, de “Hang Onto Yourself”, la propia “Ziggy Stardust” o “Suffragette City”.

El concierto finalizó con un Stringfellow representando la muerte de Ziggy mientras entonaba la melodía de “Rock ‘n’ Roll Suicide”, tumbado boca arriba en el escenario y agonizando mientras con un sentido “Oh no love, You’re not alone” pasaba el testigo a Cristina Santana que remataba la canción y la presentación de este homenaje a Bowie.