Llega la fiesta final de 'Across Hip Hop', donde se generan «mejores personas a través de la danza» El Teatro Pérez Galdós acoge mañana con dos pases la actuación con la que concluye el proyecto de danza urbana por los distritos capitalinos

Uno de los grupos participantes en 'Across Hip Hop', ayer, durante un ensayo previo a las actuaciones de mañana. / COBER SERVICIOS AUDIOVISUALES

Parece que es pura improvisación. Que reina la libertad y la inspiración es la que marca el paso. Pero todas las disciplinas de danza urbana requieren un duro y largo trabajo de ensayos previos, como han comprobado los 112 participantes en la nueva entrega 'Across Hip Hop Las Palmas de Gran Canaria', que mañana se enfrentan al público para exhibir todo el aprendizaje del año, en dos pases, a las 12.00 y a las 19.30 horas, en el Teatro Pérez Galdós.

Bajo el paraguas del área de Cultura del Ayuntamiento capitalino, producido por Qué Tal Estás Producciones, 'Across Hip Hop' permite a jóvenes de entre 13 y 20 años de la capital grancanaria acercarse a esta disciplina artística y a su vez disfrutar de una plataforma de desarrollo personal.

«Lo importante es que bailen para que sean mejores personas. No sé qué pasará con ellos en el futuro, no sé si se dedicarán a la danza o no, pero esta experiencia nunca la olvidarán», dijo ayer Natalia Medina, directora del proyecto.

La exbailarina, coreógrafa y directora grancanaria pone en valor el esfuerzo realizado por los jóvenes participantes, al margen de las cuestiones puramente artísticas. «Muchas veces tenemos prejuicios con las personas en general y eso es un grave error. Todos los jóvenes no son iguales y los de nuestra ciudad, con los que estamos trabajando, son responsables y son capaces de ponerse en el lugar del otro y entender que tenemos que cuidarnos. Esto te lo da la danza, porque con ella se trabajan valores como la disciplina, la tolerancia y el respeto al otro», subrayó Natalia Medina durante la presentación a los medios de las actuaciones previstas para mañana en el Galdós.

Medina reconoció estar especialmente «feliz por regresar» al teatro de la desembocadura del Guiniguada, ya que el año pasado se tuvo que suspender esta función final por la evolución de la pandemia de la Covid-19.

Este año se han reforzado los protocolos sanitarios para que en los distintos barrios se pudiera ensayar y se ha puesto un transporte para que los participantes se desplazaran al IES Islas Canarias, en la Vega de San José, que fue el lugar habilitado para los ensayos grupales. «Se han adaptado a todo y han sido capaces de superar todas las piedras que había en el camino, como bailar con mascarilla, que no es nada fácil para unos bailarines no profesionales, ya que se pierde visión periférica», señaló.

Agustín Díaz, gerente de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento, destacó que 'Across Hip Hop' es un proyecto al que en la corporación municipal se le tiene «mucho cariño» por su capacidad para ayudar al crecimiento personal de los participantes, que en estas doce ediciones superan los 1.500 inscritos.

Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro, puso de relieve la importancia que tiene este proyecto para descubrir a los participantes el «'backstage'» y los entresijos profesionales del Pérez Galdós y para culminar la actual temporada de espectáculos con estas dos funciones que demuestran que la cultura, si se siguen los protocolos sanitarios establecidos, es muy segura.

Test de detención de la Covid-19 en la trasera del teatro. / cober «Vamos con más ilusión por no poder actuar el año pasado» «Este año vamos con más ilusión por no haber podido actuar en el anterior. Nos quedamos sin la recompensa. Tenemos un grupo bastante bueno y me parece muy bien que en Canarias podamos bailar sin pagar y así crecer también a nivel personal», apunta la joven grancanaria Amalia Cabrera, participante en esta edición de 'Across Hip Hop'. Su compañero de espectáculo, Roberto Acosta Hernández, reconoce que «el año pasado fue todo muy complicado» por la suspensión del espectáculo final, pero que en esta nueva entrega «se han tomado todas las medidas desde el principio y ha ido todo muy bien». Las medidas sanitarias para combatir la pandemia de la covid-19 se extienden hasta el último día. Por eso, en la trasera del Teatro Pérez Galdós, en la plaza de Stagno, se han instalado dos carpas en las que todos los participantes tienen que superar cada día un test de antígenos para acceder al escenario.