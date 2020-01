Yolanda Arencibia gana el premio Comillas por su biografía de Galdós

«Este libro es una labor de años, no sé cuántos. Lo que sí sé es que lo he hecho con mucho gusto», explicó ayer la catedrática grancanaria rebosante de alegría tras conocer la concesión de este premio dotado con una estatuilla de bronce diseñada por Joaquín Camps y un anticipo sobre derechos de autor de 12.000 euros.

El jurado, presidido por José Álvarez Junco y formado por Miguel Ángel Aguilar, Francesc de Carreras, José María Ridao y, en representación de Tusquets Editores, Josep Maria Ventosa, acordó conceder el galardón a Galdós. Una biografía, por entender que es una obra que explica de manera «magistral» la vida y la obra de Galdós.

De hecho, la obra de Arencibia fue elegida entre las 62 presentadas por su «ambición de totalidad» y su capacidad para exponer ante el lector «un exhaustivo y riquísimo bagaje de conocimientos» acerca de la creación literaria y el contexto histórico y cultural de Pérez Galdós.

Según el fallo, Arencibia brinda un «extraordinario retrato» de quien fuera el «gran renovador de la novela española», un autor que, además, «siempre estuvo atento a los nuevos impulsos culturales» y lanzó «una mirada compasiva y humana sobre la vida y la sociedad españolas de su tiempo y también del nuestro».

En todo caso, Arencibia ha destilado en cerca de 1.000 folios el conocimiento atesorado a lo largo de muchos años de trabajo. «No ha sido fácil. Una tiene que saber hasta qué punto hay que controlarse. Una no va a redactar un bodrio. Tiene que ser atractivo, que no aburra al personal, aunque no estás haciendo una novela, estás trabajando con datos reales y contrastados», explica la estudiosa, que verá su obra publicada el próximo mes de mayo.

«Me alegra mucho que alguien haya opinado que la biografía está bien», dice con modestia la flamante ganadora de este premio creado por Antonio López Lamadrid.

El libro se desarrolla en orden cronológico; se inicia con el nacimiento de Pérez Galdós en 1843 y se cierra el día de su muerte, el 4 de enero de 1920. «He querido que fuera amena, como si fuera una novela, pero, por otra parte, soy filóloga y no puedo tratar superficialmente las obras de don Benito. Cuento no solo lo que significan sino cómo están construidas», comenta sobre el rigor con el que ha abordado el amplio legado del autor de los Episodios Nacionales. Sin embargo, lo que más ha intentado resaltar Arencibia en su trabajo es la calidad humana del escritor. «Me interesa como persona, contar cómo fue reaccionado en base a su personalidad histórica y su compromiso político», dice la directora de la Cátedra Benito Pérez Galdós de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un autor que ha ocupado buena parte de sus días y sus noches desde los años 80, cuando decidió hacer su tesis sobre el escritor grancanario. «Al principio no quería hacer una tesis sobre Galdós, creía que estaba todo dicho ya», confiesa Arencibia que, alentada por sus maestros Alfonso de Armas Ayala y Sebastián de la Nuez, se embarcó en una investigación en la que aún sigue inmersa.