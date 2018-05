Vilas: «Ser feliz es una forma de rebeldía»

«El libro está siendo un fenómeno literario. Ha sido bien recibido tanto por la crítica, que está siendo unánime y elogiosa, como por el público lector; ya suma ocho ediciones. La respuesta está siendo fascinante», reconoce con cierto orgullo su autor que confiesa no haber imaginado el éxito que le arrastraría de feria en feria por toda la geografía española. «Ayer estuve presentándolo en Granada y ahora tengo que ir corriendo a un acto a la Biblioteca Nacional. Me va a dar un infarto», espeta Manuel Vilas, abrumado por los compromisos que le van surgiendo. Uno de ellos lo ha contraído con sus lectores de Fuerteventura, donde este jueves comparecerá para presentar su exitoso libro.

En la novela, de corte autobiográfico, repasa su pasado personal y afectivo para componer, de paso, un fresco sobre la España de los años 60 y 70. «Es un libro sobre mi familia y dedicado a la memoria de mis padres. Ellos nacieron en los años 30, tuve que bucear y explorar las circunstancias materiales que vivieron, que fueron mucho peores que las nuestras, pese a todo».

Sin embargo, Vilas aclara que en la obra no intenta analizar los valores y aportaciones de esa generación, sino dibujar un retrato personal e íntimo en el que, no obstante, el lector se puede reconocer. «El libro no tiene una finalidad sociológica. Es más bien una carta de amor a mis padres. Trata de narrar la vida que llevábamos, de recoger los momentos felices desde la perspectiva de un niño, y el duelo del narrador cuando relata la desaparición de sus padres y cómo intenta recuperarlos a través de la memoria. Los intenta devolver a la vida a través de la palabra», explica Vilas sobre esta historia privada e íntima marcada por la muerte. «El hecho de que el narrador pierda a su padre y a su madre, lo sume en un mar de confusiones, culpas, amor y nostalgia. Le vienen a la cabeza 50.000 recuerdos que intenta ordenar», señala el autor que, por cierto pudor, habla del narrador en tercera persona, aunque su obra tiene carácter autobiográfico.

Respecto a si Ordesa podría etiquetarse como autoficción, Vilas reserva esa calificación a los lectores. «Cada uno lo lee de una determinada manera, hay al que le da igual que sea verídico o ficción y otros que creen que es un relato autobiográfico. Hay mucho de mi vida en ese libro, pero no me atrevería a decir que todo es real. Hay también ficción. Es un elemento de la literatura», comenta el autor que, sin embargo, reconoce que le fue difícil repasar su pasado con «el ánimo de buscar la verdad».

También doloroso fue indagar en las penurias que vivieron sus antepasados. «Hay mucho sufrimiento en ese retrato de la España de los 60 y 70, con carencias importantes y tristes. Pero la filosofía del libro es otra: si te toca vivir una historia triste, no debes renunciar a la felicidad. Mis padres fueron felices pese a que vivieron en el franquismo. Sí, creo que ser feliz es una forma de rebelarse», apunta el escritor que retrata también las formas afectivas de una época donde decir te quiero no se estilaba. «La forma de relacionarse con los hijos era la que la sociedad marcaba. No estaba aún la desinhibición para mostrar los sentimientos. Eso lo tenemos hace 30 años. Éramos tan pobres que no nos daba ni para eso. Los sentimientos los manifestábamos de otra manera. Mi padre no me manifestó ese sentimiento. Veías que te querían, pero no de una forma manifiesta. Eso forma parte del retrato de una época», abunda el autor sobre este libro que se enmarca en una corriente en la que han entrado últimamente muchos literatos españoles. «Veo que hay muchos libros de narrativa española de carácter autobiográfico, sobre la vida del escritor o de sus padres. De modo que estamos ante una tendencia entre los escritores españoles que están indagando para bucear en los años 40, 50 y 60. En ese sentido, mi libro no está solo», comenta Vilas, cuya Ordesa se une a otras obras en esta línea publicadas recientemente por Fernando Aramburu, Marta Sanz, Javier Cercas, Antonio Muñoz Molina o Vicente Molina Foix.