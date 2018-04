Vicente Molina Foix: «Cuando dicen que hay fascismo me dan ganas de reír»

- ¿Cuánto de autobiográfico tiene El joven sin alma?

- Hay una parte autobiográfica. Pero como el libro no es una biografía ni una memoria, sino una novela, me he dado a mí mismo la libertad de recrear parte de mi memoria y mi vida en términos de ficción.

- El joven sin alma. Novela romántica, ¿es ironía?

- Sí, claro. Es una ironía buscada. Leyendo el libro, quedan manifiestas varias referencias a eso. El joven está rodeado de personas con las que tenía una relación de amistad y de vida literaria que tienen las almas más vivas y candentes que él. El joven sin alma se dedica a observar y a aprender de ellos.

- Algunos de sus colegas de los Nueve novísimos han desaparecido. ¿Su libro es un de homenaje hacia ellos?

- Sí, pero tampoco es la intención del libro. No es una crónica ni una memoria. Es una pura novela. Lo que es evidente es que, al escribir una novela sobre personas que tuvieron importancia en mi vida; como Leopoldo María Panero, Terenci Moix -que en el libro se llama Ramón- o Ana María Moix, evidentemente, había una intención de recordar su importancia, su personalidad y la huella que dejaron en mí ellos y otras personas. Es un elemento más a añadir en la reconstrucción novelesca de un tiempo y unas vivencias.

- Leopoldo María Panero nos toca de cerca, ¿cómo fue su relación con él?

- La relación tuvo diversas fases. Del grupo de los Nueve novísimos, Leopoldo fue mi mejor amigo. Nos conocimos en Madrid pronto. Estudiábamos juntos. Tenemos los mismos años -él unos meses menos que yo-, tenía mucha relación con su madre Felicidad Blanc. Fuimos compañeros de lecturas y juergas. Teníamos muchas afinidades y, en un momento dado, empezó una vida viajera y dislocada. Empezó a tener los primeros problemas e internamientos psiquiátricos. Luego me fui a Inglaterra. Seguimos en contacto. Los últimos años 60 y primeros 70, que evoca la novela, tuvimos una relación cercana. Conservo cartas y textos inéditos de Panero. Luego, las circunstancias nos separaron y, cuando lo vi después, en encuentros casuales, como el homenaje a los Novísimos cuando daba clases en el País Vasco y él estaba en el psiquiátrico de Mondragón. Me acerqué a escucharlo y el discurso que dio era un guiño hacia mí. Era un discurso privado y, en aquel contexto, no tenía sentido. Luego los encuentros fueron espaciados. Por último no era nada fácil conectar con él. Lo vi en Córdoba, en un homenaje a los Novísimos. Lo peor de los últimos tiempos es que no reconocía a ese Leopoldo María. Cuando publicaba algún libro o poema, no reconocía el genio que tuvo. Fue el genio principal de los Novísimos y había desaparecido. Era una caricatura de lo que había sido. Fue doloroso conocer a alguien tan deslumbrante y verlo convertido en otra persona. Seguía teniendo predicamento, pero me quedó la duda de saber si la gente iba a oír al gran poeta o a alguien que disparataba.

- ¿Contra Franco se escribía o se soñaba mejor?

- Se sueña y se escribe en cualquier circunstancia contra o a favor de cualquier cosa. Nos tocó ese periodo. Tratábamos de luchar contra Franco en la calle y, en nuestra literatura, soñar, divagar e inventar. Creíamos en un cambio necesario, pero nuestra literatura no era militante. No hacíamos realismo socialista, sino fantasía e invención. Teníamos otro compromiso con la literatura.

- Los tiempos se están oscureciendo con la restricción de la libertad de expresión, la persecución política, la censura... ¿Le recuerda esto a su juventud?

- Son preocupantes las cosas que puedan pasar, pero no tiene nada que ver con aquello. En una dictadura militar y fascista, cualquier acto de libertad no estaba condenado sino que era suicida. Equiparar las dos cosas es una visión con la que no concuerdo en absoluto. Los que hemos vivido aquello lo tenemos muy claro. Cuando dicen que hoy hay fascismo, me dan ganas de reír. No saben qué fue el fascismo ni el franquismo. No han visto la universidad con policía de uniforme y de paisano en las aulas, a catedráticos expulsados... Era una dictadura sanguinaria y liberticida. Ahora hay, por desgracia, movimientos de regresión.