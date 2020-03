Vázquez-Figueroa: «Somos una familia y tenemos que estar unidos»

/ Las Palmas de Gran Canaria

Cuando empecé a escribir la novela hace un mes, pensé que sería futurista. Ya no lo es. Es actualísima», explica el escritor canario Alberto Vázquez-Figueroa desde su casa situada en el centro de Madrid. Un lugar que ahora se le antoja desconocido. «Las calles están vacías. Vivo cerca de Princesa. Por aquí pasan cien mil coches a diario. Hay ratos en los que no se ve ni a una sola persona ni un coche», relata el escritor que la próxima semana publicará en Amazon su última novela protagonizada por «una familia confinada en una granja en la que tienen casi de todo y no permiten que nadie entre. En realidad, es sobre lo que está ocurriendo», dice.

Su relato ambientado en una epidemia contiene «partes violentas, amables y lo que ocurre cuando una familia se encierra y ve cómo sus lazos se rompen y se estrechan, porque si siguen unidos saben que el final, sea cual sea, será menos doloroso», afirma el autor que con este libro desea lanzar un mensaje optimista. «En este momento –sostiene– todo el mundo tiene que estar unido porque, al fin y al cabo, todos los países formamos una sola familia». Además, es positivo porque sostiene que las epidemias de este tipo que ha sufrido la humanidad «desaparecen de improviso. Es curioso».

Vázquez-Figueroa aún no ha escogido el título del libro. Lo que sí tiene claro es el subtítulo: Cien años después, en alusión a la gripe española que justo hace un siglo causó 50 millones de muertes en el mundo. «La esperanza está en que súbitamente aquella epidemia brutal desapareció inesperadamente en 1920 en todo el mundo», abunda sobre una gripe que se denominó española porque fue la prensa de nuestro país la que se hizo eco de los primeros casos registrados en Francia, donde la mutación del virus llegó importada de Estados Unidos con las tropas que intervinieron en la Primera Guerra Mundial. «Ni los alemanes ni los aliados querían decir que, además de las bombas, había una epidemia matando a millones de personas. España era neutral. Había libertad de prensa y fue donde se empezó a hablar de una epidemia de gripe mortal», abunda sobre el origen de la denominación de aquella pandemia.

No obstante, el escritor insiste en que los virus de este tipo «parecen tener fecha de caducidad. Hay que tener esperanza en que esto acabe pronto. No sé si después de la pandemia seremos mejores o peores que antes. Quizá seamos más solidarios durante cinco o seis años, pero los políticos serán como siempre», comenta con sorna el tinerfeño.

Además, el autor de Tuareg resalta que, a diario y gracias a la ciencia, se están consiguiendo avances significativos en la lucha contra el Covid-19 y destaca el civismo demostrado por los españoles. «En conjunto hay que estar orgullosos de lo que estamos haciendo. Es verdad que está impuesto por la fuerza, pero ahí estamos», apostilla.