Un fiel compañero

Ni ferias, ni descuentos jugosos en las librerías para los ejemplares de papel, ni ceremonia de entrega del Premio Cervantes en Alcalá de Henares, ni Sant Jordi, ni nada de nada... salvo los libros, un compañero fiel, cercano y accesible para viajar, soñar, reír, llorar, pensar, aprender o simplemente entretenerse, que no es poco, desde el sofá y la cama.

Este periódico ha pedido a distintos profesionales de la cultura de las islas que recomienden un ejemplar, clásico o contemporáneo, junto al que sobrellevar estos días tan difíciles. Ahí van los títulos seleccionados.

Gonzalo Ubani, director artístico del Teatro Cuyás de la capital grancanaria, se decanta por En casa, una breve historia de la vida privada (RBA), de Bill Bryson. «Me había leído uno muy famoso del mismo autor, Una breve historia de casi todo, y ahora me he puesto con este, que es muy divertido, ya que estudia todas las partes de su casa y analiza el origen de objetos cotidianos. Pongo una anécdota, si te vas a una tienda de antigüedades, y compras un especiero de antes del siglo XIX, verás que trae tres botes. Para la sal y la pimienta... pero nadie sabe para qué era el tercero. Así todo, me lo estoy pasando bomba con su lectura. Hace poco me leí una recomendación que me hizo Alexis Ravelo, El cura y los mandarines. Historia no oficial del bosque de los letrados (Akal), de Gregorio Morán, que analiza la Transición española en el terreno cultural y que nos ayuda a entender dónde estamos y de dónde venimos», apunta Ubani.

El autor de La estrategia del pequinés y la saga de Eladio Monroy, precisamente, se decanta por Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. «En el libro, Marco Polo le describe a Kublai Kan, emperador de los tártaros, las ciudades que ha visto durante sus conquistas y que el otro no ha visitado. Son ciudades que se inventa, ciudades imposibles, fantásticas y muy bellas. Es un texto hermoso de leer y permite viajar a lugares imposibles, más ahora que no podemos viajar», argumenta Ravelo desde su casa en la capital grancanaria.

Otro escritor grancanario, Emilio González Déniz, se decanta por María Atonieta (Acantilado), de Stefan Zweig, donde el escritor austriaco, fallecido en 1942, pone de manifiesto su «maestría» para profundizar en las profundidades del pensamiento humano con la biografía de la mujer de Luis XVI, que acabó guillotinada durante la Revolución Francesa.

Por su parte, el también escritor grancanario Santiago Gil recomienda para este Día de Libro, «por su actualidad», el clásico de Claudio de la Torre titulado Verano de Juan el chino. «Cuenta algo parecido a lo que vivimos ahora, en este caso, un episodio de cólera en la capital grancanaria, que se vivió con más miedo que ahora, ya que no se contaba con una sanidad pública en condiciones. No debemos olvidar que los que estaban antes de nosotros vivieron también distintas epidemias, incluso más duras que la nuestra, aunque la de ahora también es tremenda», explica el autor del reciente volumen poético Té matcha (Ediciones La Palma).

Natalia Medina, directora de Masdanza y profesora de este arte corporal, fija su mirada en La vieja sirena, de José Luis Sampedro. «Es un libro que me marcó muchísimo y que he retomado y releído más de una vez. Narra una relación de amor y a la vez la historia de un país y una época, con constantes saltos en el tiempo», puntualiza.

La directora de la Casa de Colón, Elena Acosta, rinde tributo al recientemente fallecido George Steiner. Opta por recomendar La barbarie de la ignorancia, un breve volumen en el que este británico, «uno de los grandes pensadores del siglo XX» para Elena Acosta, reflexiona sobre el tiempo que le tocó vivir y la condición humana junto a Antoine Spire.

Daniel Montesdeoca, director del Museo Néstor de la capital grancanaria, se decanta por un volumen, editado por primera vez en 1950, que localizó en la biblioteca de su padre. Se trata de Kaputt, de Curzio Malaparte. «Ofrece una visión de la postguerra muy interesante. Se ve cómo este europeísta, que estuvo inmerso en el mundo de las camisas negras, cambia radicalmente y coquetea con el comunismo y modifica sus ideas con la vida y empieza a hablar de la Europa que se está desmembrando, donde los países que teníamos idealizados comienzan ahora a comportarse de una forma despreciativa hacia los del sur del continente. Es muy actual», apunta sobre este volumen que ha recuperado recientemente la editorial Galaxia Gutenberg.

Carmen Gloria Rodríguez, directora del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar, apuesta por Una noche en el paraíso (Alfaguara), de Lucia Berlin. «Son 22 relatos cortos para encontrar personajes y situaciones que resultan cercanos al instante, a través de la melancolía, el miedo, la esperanza... que habitan en su rutina que, es también, nuestra rutina», avanza sobre este volumen.

De los amores negados, de Ángela Becerra, es el título que sugiere el actor Miguel Ángel Maciel, un habitual de los escenarios del archipiélago. «Cuenta una historia de amor, que es lo que necesitamos en estos momentos. Me parece una historia muy mágica y una recomendación bonita, porque es un libro muy hermoso para estos difíciles tiempos», comenta.

Dos son los títulos que pone sobre la mesa el cineasta grancanario David Pantaleón, que reconoce que sus horas de lectura han aumentado mucho durante este decreto de alarma. Recomienda Bravo (Temas de hoy), de Xavi Daura, «una historia muy divertida y súper loca de un entrenador de fútbol al que lo hacen seleccionador», que se transforma en una radiografía irónica de España. La segunda de sus recomendaciones es Supermercado (Temas de hoy) de Bobby Hall. «Me recuerda, no por el contenido pero sí por la forma, a El club de la lucha. Es la primera novela de un rapero que se detiene en los procesos de locura, rompe la cuarta pared y a veces no sabes lo que es realidad y lo que son ensoñaciones», explica quien se quedó fascinado recientemente con la lectura de Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa.

El músico Manuel González, de Mestisay, recomienda Don Chano Corvo: crónica de un jardinero y su jardín, de José Miguel Alzola. «Es una lectura que nos hace viajar por un espacio natural idílico, creado por el sueño de un hombre sobre la sombra de la desaparecida selva de Doramas, asunto que se convierte en una bella historia. Es una narración que transita entre la historia menuda, contada por el sabio cronista, y un aire de novela decimonónica».

El timplista Germán López se queda con dos novelas que acaba de terminar: La novia gitana y La red púrpura, ambas de Carmen Mora y en Alfaguara. «La temática es bastante dura e intensa, pero te engancha desde la primera página y eso es ideal para estos días que se pueden hacer tan largos», confiesa.

El artista Miguel Panadero opta por Elogio del amor (La Esfera de los libros), de Alain Badiou, por «su mensaje contra el individualismo y sobre el amor que implica riesgo, esfuerzo y tiempo».