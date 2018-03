Rossetti: «La igualdad exige cuestionarse a una misma»

El erotismo y el culturalismo impregnan los poemas de Ana María Bueno de la Peña, más conocida por su pseudónimo Ana Rossetti. La autora protagoniza esta tarde una nueva sesión del ciclo Escritores en la Casa-Museo, dentro del programa Marzo Mujer del Cabildo.

La gaditana ha consagrado su vida a la escritura, no solo de poesía, sino de novela y de literatura infantil y juvenil, entre otros géneros. Confiesa desconocer qué le impulsa a escribir una cosa u otra. «No sabes ni por qué te sale un poema y no te sale otro», explica en una conversación telefónica.

Rossetti afirma que la desigualdad que experimenta una escritora no es diferente a la que pueda sentir cualquier mujer desde que pone un pie en la calle. «Las cosas que te dicen en una crítica no se la dicen a un hombre. Como se lee la obra de una mujer, no se lee la de un hombre. Emilia Pardo Bazán ya lo decía. Con Carmen de Burgos se metían tanto si escribía un libro de cocina como si publicaba un ensayo intelectual», sostiene la poeta que, sin embargo, dice sentirse afortunada por el trato que ha recibido de los críticos aunque a algunos la hayan referenciado no por su obra sino por ser mujer: «es como si dijeran, ¡qué lista es la niña! o para ser mujer, cómo se atreve».

Además, se queja de que en las reseñas sobre cualquier autora se destaca «si somos elegantes, simpáticas o si tenemos los ojos verdes, cosa que, en un varón, no entran en eso. Un ejemplo claro fue la solapa de un libro de Elena Garro que la presentaba como la mujer de.., la amante de... y admirada por Borges», abunda sobre este trato desigual.

Acerca de cómo se puede contribuir a la igualdad desde el ámbito literario, Rossetti indica que, ante todo, hay que emprender una lucha «contra una misma. Tenemos interiorizado un sistema patriarcal, binario, occidental y capitalista y eso, a la primera de cambio, sale a flote», asegura la creadora que, con esta revisión de sus propios esquemas mentales, evita reproducir ciertos patrones. «Este discurso tiene que reflejarse en todo lo que escribes. Pero no se trata de hacer panfletos y dar charlas a la gente sobre si yo me estoy planteando la manera maniquea en la que se ha desarrollado el mundo occidental a nivel teórico», asegura sobre su particular guerra para detectar esa perniciosa herencia.

Rossetti ha publicado catorce poemarios; entre ellos Los devaneos de Erato que recibió el Premio Gules 1980 y Devocionario, que se alzó con el Premio Internacional Rey Juan Carlos I en 1985. En última obra Deudas contraídas se adentra con optimismo en la poesía social. «El ser humano tiene esperanza, si no nos suicidaríamos en masa», apunta.