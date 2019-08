Rafael-José Díaz edita en Colombia una selección de sus poemas

A petición de dos poetas venezolanos y otros dos colombianos que han creado recientemente la editorial radicada en Colombia, Díaz se puso manos a la obra y seleccionó los textos más representativos de su trayectoria poética. «Son los que suelo leer con más frecuencia en los recitales o los que para mi gusto condensan mi poética. No fue fácil. Tenía que ser un libro no demasiado extenso», comenta el autor sobre esta antología que sintetiza en 80 páginas una trayectoria poética iniciada en los años 90 y que ha quedado reflejada en siete libros publicados. Además, el escritor ha añadido a esta selección cuatro poemas inéditos.

Presentación latinoamericana

Rafael-José Díaz no tenía intención de hacer una antología, pero no pudo rechazar la propuesta de dos poetas venezolanos radicados en Bogotá. «Aunque he publicado siete libros, no es una obra consolidada ni considero que tenga demasiada importancia para una antología», dice echando mano de su modestia. Lo cierto es que este libro le ayudará a presentarse al público tatinoamericano. «Ha sido un ejercicio enriquecedor. Te obliga a mirar retrospectivamente tu obra y a ponerte en el lugar de un lector que no te conoce, al que le vas a ofrecer lo que para ti tiene más valor», explica el también traductor que participará en Bogotá un coloquio sobre la poesía española actual.

Respecto a este asunto, Díaz confiesa que le preocupa lo que denomina poesía-fake, autores jóvenes que divulgan sus textos en redes sociales y en YouTube. «Es un fenómeno bastante específico de la cultura española», dice Díaz que solo ha encontrado algo similar en EE UU. «Es poesía infantil o juvenil. Desde este punto de vista es legítimo y asumible. El problema está cuando estos poetas ganan grandes premios», sostiene refiriéndose al Premio Ciudad de Melilla concedido Loreto Sesma en 2017.

No obstante, afirma que el panorama poético español es rico gracias a una multiciplidad de corrientes y voces.