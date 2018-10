Quiroga traza un ‘thriller’ amoroso en el Roque de los Muchachos

En esta historia, el autor se ha movido entre el noir, la intriga y el terror psicológico. «Comparte con el género negro los crímenes, ese lado oscuro del alma humana que el género negro intenta explorar», comenta Quiroga que tuvo que interrumpir la escritura de esta novela para rodar La estrategia del pequinés, la adaptación cinematográfica de la novela de Alexis Ravelo.

«La escribí entre 2017 y 2018, pero llevaba tiempo rondándome en la cabeza», asegura sobre esta intriga protagonizada por Sonia. «Me he dado cuenta de que, en todo lo que hago, las protagonistas de mis historias son mujeres fuertes enfrentadas a situaciones que escapan a su control».

Sonia vive con su marido, Juan, entre los telescopios del Roque de los Muchachos. Ambos son físicos. Allí, su pareja, por las noches, empieza a hablarle entre sueños adoptando otra personalidad; la de Robert. «La novela plantea el drama de dos personas solas y aisladas que atraviesan la típica crisis convivencial. Es decir, cuando conoces a una persona viviendo con ella y descubres que no te gusta cómo es». Sin embargo, este misterioso personaje que surge de los sueños «contiene todo lo que ella ha deseado siempre en Juan». De ese modo, a través de un thriller amoroso y sexual, Quiroga plantea varias cuestiones: ¿Qué hacer cuando una persona no responde a nuestras expectativas? ¿Renunciamos a ella? ¿Y si, de repente, las empieza a cumplir? ¿Es real o no?