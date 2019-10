Pre-Textos rescata la primera novela de Roberto A. Cabrera

Su obra ha desembarcado en el panorama editorial de la mano de la Pre-Textos, empresa galardonada con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 1997.

Esta noticia refrenda los elogiosos comentarios de colegas como Santiago Gil, que advertía que la novela de Cabrera contenía un valor literario que antes había encontrado en autores como «Flaubert, en Kafka, en Chéjov o en Proust», o de su amigo Rafael José Díaz, quien afirmaba que nos encontrábamos ante «una de las mejores novelas que se han escrito en Canarias en todos los tiempos».

Sin embargo, el camino para encontrar una editorial que apostara por publicar la obra en papel tampoco ha sido un camino de rosas. «Guadalupe Martín, de ATTK Editores, me animaba a sacarla en papel, que merecía encontrar su lugar en el mundo editorial físico, no virtual, e inicié un proceso largo intentando encontrar alguna editorial sin ninguna fortuna cada dos años y, al final, lo intenté con Pre-Textos», comenta el autor que estuvo a punto de tirar la toalla. «Es cuestión de insistencia. Es muy amargo recibir una respuesta negativa o que ni siquiera te respondan. Lo intentas con otra editorial y siempre te dices que esta es la última vez», confiesa feliz de no haber cejado en su empeño.

El principal problema para editar su obra era, según cuenta, su longitud. En la edición de Pre-Textos, Bajo el sol de los muertos tiene 560 páginas. «Un libro de esa extensión y de un autor desconocido es una inversión arriesgada. Eso era lo que luchaba en contra de la edición de este libro», cuenta el autor desde La Palma, donde reside desde 2001.

La narración transcurre durante el trayecto de vuelta del profesor Elías C. a su casa. «Es un camino de media hora y es el eje de toda la novela», indica el autor que, durante ese corto viaje, va insertando relatos protagonizados por jóvenes y niños que en realidad son recuerdos de la vida del protagonista.

Cabrera iniciará una serie de presentaciones por La Palma, Tenerife y en Gran Canaria, donde prevé hablar de su obra en la librería Canaima el próximo 22 de noviembre.