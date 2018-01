Perera rescata la memoria del investigador de las olvidadas

Sor Josefa del Sacramento, Victoria Ventoso, Fernanda Siliuto, Dolores Stanislas, Isaura de las Casas o Ana Laso de Curbelo son, en su mayoría, auténticas desconocidas. Sin embargo, el sacerdote, crítico y literato, Sebastián Padrón Acosta (Puerto de la Cruz, 1900 - Santa Cruz de Tenerife, 1953) fijó su mirada en estas poetas canarias cuyas huellas son muy difíciles de seguir porque apenas llegaron a divulgar sus versos en algunas publicaciones. Su ensayo Las poetisas isleñas, editado en 1940, es uno de los textos que recoge el libro con el que el investigador grancanario José Miguel Perera (Arucas, 1978) reúne las indagaciones del humanista tinerfeño sobre estas mujeres ignoradas hasta la actualidad. «En este ensayo, Padrón hace un barrido de datos y poemas importantes de las escritoras sobre las que hablamos», en concreto, 18 autoras con otras producidas, en su mayoría, entre el siglo XIX y el estallido de la guerra civil. «Hay unas con más obras y otras con menos. Casi todas publicaron sus poemas en la prensa y muy pocas editaron un libro en su vida», explica el doctor en Filología Hispánica por la ULPGC, cuya tesis doctoral versó sobre Padrón Acosta.

El clérigo, en uno de sus escritos, confiesa su defensa del feminismo en un contexto católico. «Es muy atrevido que sea un cura el que saque a la luz a las creadoras. En el prólogo lo dice explícitamente: que es un tema inédito y que la mujer artista necesita de su recordación y justicia», comenta Perera.

Su libro, titulado Las poetisas canarias (siglos XVIII, XIX y XX) y editado por el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias es el primero de una colección dedicada a reunir y divulgar el legado del escritor tinerfeño.

Este primer tomo contiene un estudio introductorio realizado por Perera que ocupa casi la mitad de las 200 páginas del libro, además del citado ensayo sobre las poetas canarias y una serie de artículos en las que Padrón Acosta habla de varias autoras, algunos de ellos publicados en los años 20. «Estos textos publicados en prensa han permanecido desconocidos hasta ahora. Los he recopilado y rescatado para el libro», comenta el estudioso que con este trabajo pretende invitar a otros expertos a rescatar y calibrar la obra de estas autoras olvidadas. «Una de las dificultades que presentan es que solo de algunas podemos leer su obra en la actualidad. Hay que hacer un trabajo recopilatorio. «La idea es rescatar a Padrón Acosta y poner encima de la mesa a estas poetas para empezar a estudiarlas y conocerlas», comenta Perera que entiende que, hasta que no se recuperen sus poemas, no se podrá valorar su calidad.

En este sentido, Perera entiende que estas obras han sido ignoradas por la historia de la literatura canaria. «Lo mismo que hemos podido estudiar otros casos de autores escondidos, se podría haber hecho con ellas», sostiene el especialista.