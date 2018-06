Marta Sanz: «El amor construye la sociedad y refleja realidades perversas»

«No hacía falta ser muy pitonisa. Una de las condiciones que tenemos las personas que nos dedicamos a escribir es la de observadores. Observo la realidad que me rodea con cierto sentido crítico. Esta mirada, lejos de ser pesimista, lo que quiere es construir la felicidad de todos», afirma la autora que ayer presentó su obra en la Feria del Libro de la capital grancanaria.

A pesar de que algunos califican sus textos de «pesimistas, recorridos por el sentido del humor», ella afirma que son optimistas, porque delatan una «confianza extrema en el lenguaje» como medio de entendimiento en el mundo en que vivimos.

Además, este carácter premonitorio podría contarse entre las razones por las que dos editoriales españolas que compraron los derechos de la obra nunca la llegaron a publicar. «Habría que preguntárselo a las dos editoriales, pero esta novela habla de que el emperador, de nuestra democracia de mala calidad, estaba desnudo. En aquel año ese discurso no respondía a las expectativas comerciales, y la razón comercial también es una razón ideológica y literaria. Supongo que su publicación tiene que ver con el hecho de que haya dejado de ser una distopía para convertirse en una novela realista», explica Sanz.

En el caso de Amor fou, todas estas cuestiones se abordan en el transcurso de una retorcida historia de desamor entre una mujer y su expareja. «La novela encaja en ese eslogan moderno que, con mucha razón, dice que lo personal es político. El amor construye la realidad y refleja realidades perversas», apunta Sanz sobre una obra que entremezcla géneros. «Hay elementos característicos del thriller, de la novela negra, de la sentimental, también es una novela política y un cuento de hadas. Amor fou es como un cubo de rubik en el que todo está conectado. Invito al lector a que escarbe debajo de los géneros para que cree su propia interpretación de lo que le sucede a los personajes».

Sanz escribe de lo que le duele. «El amor me lleva doliendo desde mi primer libro, El frío (1995). Siempre me ha dolido esa concepción del amor histérico, espectacular y romántico en el que uno tiene que rasgarse las vestiduras para sentirse vivo. En Amor fou se propone un amor tranquilo, sosegado, compañero y fraterno», comenta la escritora que desea que la incipiente cuarta ola feminista no se vea reducida a una moda y sea capaz de articular una propuesta de «transformación integral del sistema en el que vivimos, donde capitalismo y patriarcado van de la mano».