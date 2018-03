Mandela, un referente «necesario»

Es muy importante que los jóvenes conozcan a Nelson Mandela. Es de las pocas personas que realmente son importantes dentro de la historia. Su aportación fue trascendental. Es un referente y el mundo está necesitado de referentes como él», asegura el novelista y dramaturgo Antonio Lozano (Tánger, 1956), sobre el expresidente sudafricano y líder del movimiento que logró poner fin al Apartheid en ese país.

Su nueva novela, Nelson Mandela. El camino a la libertad (Anaya), que acaba de llegar a las librerías españolas, es un vehículo ideal para que los adolescentes y los adultos conozcan los orígenes de este mito universal de la lucha en favor de la libertad y la igualdad entre los individuos.

«Anaya se puso en contacto conmigo para que escribiese una biografía novelada de Mandela, destinada a unos lectores que tuvieran a partir de 14 años. Querían aprovechar también que este año se cumple el centenario de su nacimiento. Aunque no contaba con mucho tiempo, acepté la propuesta. Mandela siempre me ha interesado, pero les solicité un tiempo para poder documentarme y para ver cómo enfocaba el proyecto», explica Antonio Lozano en la capital grancanaria.

El proceso de documentación comenzó con la biografía de Mandela que ya figuraba en su biblioteca personal, que su hijo pequeño le había regalado en uno de sus cumpleaños y que no había leído. «También me fui a Casa África y me volví cargado de libros suyos y sobre su figura», señala. En aquel cargamento figuraban títulos como El África de Mandela, de Juanjo Olasagarre, y Conversaciones conmigo mismo, del propio Mandela, entre otros volúmenes a los que se sumó El factor humano, del periodista británico John Carlin, que Lozano ya había leído.

Finalizado el proceso de documentación, el autor de Harraga y El caso Sankara, entre otros libros, tuvo claro que uno de los grandes retos del proyecto era qué ficción crear para que el libro fuera atractivo, entretenido y no académico.

«Había que inventarse una historia, para lo que tenía que incluir a personajes de ficción junto con los reales. Esos personajes ficticios son los encargados de transmitir al lector cómo fue la vida y la lucha de Mandela. No se trataba de escribir una biografía», reconoce el escritor.

«La casilla de salida», apunta Antonio Lozano, la señaló el colombiano Nicolás Buenaventura, un habitual del Festival de Narración Oral Cuenta con Agüimes, localidad en la que reside Lozano.

«Me contó la historia de un amigo suyo, que durante toda su vida se arrepintió de no haber sido capaz de conocer mejor a su abuelo. Por esa razón, comenzó a investigar sobre su etnia y a estudiar Antropología», rememora.

Así nació Walter, el biznieto inventado de Madiba, alias con el que se llamaba al icono del siglo XX sobre el que se desarrolla esta novela. «Sipho, Thandiwe, el director del museo de Qunu, el pueblo en el que se creció Mandela, y los padres de Walter son los personajes ficticios de esta historia», apunta el escritor.

En esta ficción, Walter, ya cumplidos los 18 años, decide volver a Qunu, donde vive su abuela, con la que perdió todo contacto tras la muerte de su madre y por la pésima relación que ella mantenía con su progenitor. Busca recuperarla y a su vez conocer más detalles de aquel hombre mítico, sobre cuyas rodillas se sentaba cuando era un retaco y que murió cuando él apenas tenía 13 años.

Mediante la aventura vital de este estudiante, el lector conocerá los aspectos más destacados de la infancia y de la juventud de Mandela, las claves del Apartheid que imperó en Sudáfrica durante décadas, cómo se desarrolló la lucha contra este régimen, su caída, y el camino que aún queda por recorrer para alcanzar la igualdad racial.