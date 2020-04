«Lo coloquial no basta para contar lo inasible o soterrado»

— Este conjunto de narraciones que conforman su libro se resume en una palabra: reencuentro. ¿Reencuentro con qué o con quién? ¿Cómo llegó la idea del libro?

— Cuando regresé a España en 2016, luego de haber pasado toda mi vida en Venezuela, me encontré de frente con mi infancia, con mi propio marco sentimental y familiar que siempre lo mantuve en alguna gaveta del alma. Lo del reencuentro con la infancia ha sido vital. Es decir, encontré un marco estimulante que me ha empujado al subgénero literario de la autoficción y que cada quien lo entiende a su manera. Este libro nace de la propia experiencia del regreso. A veces, sin embargo, las narraciones se deslizan por meandros que a final de cuentas trascienden lo confesional, buscan su propia distopía y se dirigen a lo español desde las facturas de la Historia, o a lo venezolano para contar la violencia normalizada.

— Hay reencuentros geográficos que van más allá de lo cartográfico. ¿Qué significado tienen para usted los tiempos vividos en Caracas y Madrid?

— Caracas es la calidez y Madrid el bochorno o el hielo. Caracas es una avenida desbordada de árboles tan frondosos que oscurecen el cielo; Madrid es El Retiro acicalado, el neoclásico imponente y el museo que abre mundos estéticos e imaginarios. Caracas es la noticia del día, Madrid el pasado y el arte en movimiento. Para mí, Madrid es un bazar de novedades históricas, especialmente en lo que atañe a la Guerra Civil, tema sobre el que estoy trabajando. Los tiempos en Madrid me han dado la oportunidad de identificarme plenamente con mi condición híbrida, mestiza, transoceánica. Tengo la condición de ambas orillas, eso te da un panorama privilegiado; es una clave, una perplejidad permanente y un desterramiento doble.

— Las Palmas–Caracas–Madrid formará parte de una trilogía en la que está trabajando. ¿Cómo lleva o en qué punto se encuentra ahora ese proyecto?

— Cierto, una trilogía que he pensado después como tal, porque mientras estaba elaborando los materiales no lo pensaba así. Una vez bien avanzado, incluso con el primero de estos libros ya publicado por Pre-Textos (se llama Mudanzas de la luna), pensé en lo que tenían en común los diferentes relatos. Y llegué a esta conclusión: todo tiene relación con la migración no anhelada (y su correlato, el desarraigo). El tercer volumen de la trilogía ya está listo y, digamos, se especializa más en esta especie de leit-motiv que cuenta una historia sobre un pentagrama musical, o imitándolo.

— ¿Cómo le gustaría que sus lectores leyeran este libro?

— Con interés. El narrador escribe porque lo coloquial no basta para contar lo inasible o soterrado. Se necesita escribir para poner en solfa aquello que no lleva nombre. Las palabras abren el cauce de las historias, están para usarse musicalmente, su naturaleza noble es muy maleable. Están para dar forma a la aventura humana o, mejor, adelantarla, sopesarla, darle la vuelta, exprimirla de manera... impensable.

— ¿Escribir es un desafío?

— Toda tarea ardua es un desafío. Pero también es un divertimento, una catarsis, una oportunidad, una aventura, un motivo de flagelación (recuerden a Capote) y una dicha, si quedas satisfecho con lo hecho.

— ¿La propia vida es el mejor material literario?

— El mejor material literario es la imaginación.

— ¿Un autor siempre está escribiendo la misma obra?

— No. O puede que así sea, en algunos casos, y si nos ponemos muy rigurosos. En lo particular, la experiencia del periodismo ha sido fundamental para mí. El periodismo te da una amplitud universal de miras. Sales de tu escondrijo, aprendes lo que es empatía. Sobre todo, cuando debes cubrir una tragedia. Esa praxis es materia prima para hacerte escritor.

— ¿Qué cree que hace inextinguible al acontecimiento de la creación?

— No hay una explicación única e imbatible. Lo que sé, desde luego, es que los escritores no son dioses, aunque algunos lo parezcan. Algo esencial es la capacidad de apoderarse de mundos ajenos para hacerlos propios. La gente se ve retratada en escenas cercanas, cotidianas... hasta que de repente ocurre algo que rompe con lo previsible. Y ah puede producirse, entonces, el milagro: pasar de una generación a otra, sin dejar de asombrar, sin dejar de divertir, sin dejar de provocar un ensueño. Para zanjar el asunto y cualquier otro parecido, me quedo con la frase de Rilke: «Una obra de arte es buena cuando brota de la necesidad».

— Carme Riera advirtió hace poco que en España hay más escritores que lectores. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?

— Sí, y creo que Amazon es bastante culpable de eso. Las obras deben pasar por una criba, por unas alcabalas. Si no, cualquier cosa puede ser una obra.

— ¿Qué lección cree que podremos extraer de esta pandemia de tintes casi apocalípticos?

— A ser menos atentos a la superficialidad hueca, al consumismo, al individualismo; menos egoístas, más idealistas, más solidarios, menos pendientes de la moda o de las tendencias cool. Nos puede enseñar a valorar la ciencia por encima del mercado, que el oficio de la política no es obtener el poder a cualquier precio y tratar de conservarlo el mayor tiempo posible, sino que tiene por objetivo primordial servir a la gente. Que la unidad de liderazgo mundial responsable y ecuánime es necesaria, aunque suene ahora a utopía.

— ¿Qué escritores le apasionan o han sido sus autores de referencia.

— Los que me marcaron en la adolescencia, ahí no hay ni una pizca de duda. Fue como si esas lecturas se me quedaran grabadas en acero inoxidable, por dentro: R.L. Stevenson, Daniel Defoe, Dickens, Twain, Julio Verne... Luego fue que vinieron los latinoamericanos del boom, cosa bien distinta y sorprendente.

— El escritor británico Jonathan Coe decía en una entrevista que los escritores son personas bastante anormales que sufren de una enorme timidez exhibicionista. No sé si comparte esta opinión.

— Asocio esa idea a la pulsión sexual, sobre todo. Lo que sé es que por lo general los escritores disfrutan de una sonora soledad o, mejor dicho, una soledad llena de sonoridades. Hay algo de desnudez en ciertos relatos o en ciertas novelas que encierran no sé si una timidez exhibicionista pero sí algo de resarcimiento erótico, de sueño húmedo revelado.