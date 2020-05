La ‘whatsappnovela’ del kurdo errante

Niño de la guerra iraní, kurdo perseguido en su país, Behrouz Boochani (Ilam, 1983), lleva media vida huyendo. El errante periodista, poeta y narrador abandonó Irán acosado por su ideas y llegó sin papeles a Australia en 2013. Fue encarcelado en la isla de Manus y privado de sus derechos durante cinco años por entrar ilegalmente en el país. Entre rejas y a través de Whatsapp escribió una novela sobre su peripecia que un amigo, el filósofo Omid Tofighian, tradujo del persa al inglés. Se titula ‘Sin más amigos que las montañas’ y ganó los más notables premios literarios de Australia destapando la injusta y vergonzosa situación de los refugiados.

La editorial Rayo Verde lanza ahora una campaña de micromecenazgo para publicar en español esta poliédrica novela autobiográfica de más de 400 páginas. Boochani mezcla prosa y poesía para relatar las crudas historias de violencia y malos tratos sufridas en su estancia en la prisión de Manus, en Papúa Nueva Guinea, desde su ingreso en 2013 hasta su cierre en 2017.

«La literatura puede provocar el cambio, desafiar a las estructuras de poder y hacernos más libres», asegura Boochani, que vio publicado su insólito libro en 2018. «Las palabras son mas poderosas que las vallas de la prisión», dijo al recibir en 2019 los dos grandes galardones literarios australianos, el Victoria de literatura y el de no ficción. El jurado dudó sí podía reconocer a un no australiano, pero acabó premiando por unanimidad su «excelencia literaria». Boochani ganó además el premio nacional de biografía, confirmando el carácter híbrido de su libro. Se ha reconocido su contribución «desinteresada y sustancial» al bienestar de los refugiados y su defensa de los derechos humanos con galardones como el Ronald Wilson, el Voltaire o el Anna Politkovskaya de periodismo.

La campaña de micromecenazgo de Rayo Verde para publicar la versión española incluye un apoyo explícito a las librerías. Durará 40 días en una primera fase de mínimos para llegar a los 6.600 euros. Si lo logra, otros 40 días más para llegar a los 13.600.

Graduado en ciencias políticas y geopolítica en Teherán, Boochani también ha dirigido y producido varios documentales. Huyó de Irán en febrero de 2013, acosado por el régimen por su labor como periodista y activista cultural. El día que encarcelaron a once compañeros de su revista él no estaba en la redacción. Tras dar cuenta de los arrestos en internet, Boochani se escondió durante tres meses. El 23 de mayo de 2013 huyó de Irán hacia Indonesia a través del sudeste asiático en un largo viaje hacia la libertad que aún no ha terminado. En noviembre de 2019 llegó a Christchurch, Nueva Zelanda, con un visado de un mes. Allí sigue con su visa caducada este novelista errante, sin patria, sin papeles, pero con voz.