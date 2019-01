He vuelto al sueño. He retornado/ a través de los sueños,/ a través de los años,/ a través de ti mismo, sombra/, ya sombra únicamente,/ ya nada./ Feliz he regresado. El sueño,/ azul de primavera,/ leve paloma, portador de mensajes pasados, ha vuelto: ha retornado/ con la nueva pujanza de tu sombra hecha sueño./ He vuelto una vez más,/ porque siempre se vuelve: inevitablemente se retorna....

En este fragmento de su poema A tu remanso, Natalia Sosa Ayala (Las Palmas de Gran Canaria, 1938-2000) vaticinaba lo que le está ocurriendo en estos días; un regreso al que ha contribuido la editorial Torremozas con la edición de No soy Natalia, un volumen que reúne los poemas publicados en la revista Mujeres en la isla entre 1957-1962 y sus dos primeros poemarios: Muchacha sin nombre (1980) y Autorretrato (1981).

Además, su nombre volverá a salir a la palestra en la medida que el proyecto de la cineasta Arima León, titulado Tal vez no has existido, se materialice en una película de ficción inspirada en la frustrada historia de amor entre Sosa y Pinito del Oro, basándose en las cartas que la poeta escribió a la trapecista, publicadas en 1994 con su consentimiento.

Ambos trabajos servirán para recuperar la obra y la personalidad de una mujer marcada por la invisibilidad y cuya voz poética fascinó a la editora Marta Porpetta. «Fue el escritor canario Daniel Marías el que le habló de Natalia Sosa. Marta leyó su obra, me llamó y me dijo: ‘Quiero publicarla’», explica la doctora en Filología Hispánica y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Blanca Hernández Quintana, experta en la obra de la poeta canaria y responsable del estudio crítico que sirve de prefacio al libro No soy Natalia.