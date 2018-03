La Felguera saca a la luz el lado esotérico de Alan Moore

Ocultismo y vida.

En sus cinco capítulos -The Moon and Serpent Grand Egyptian Theatre of Marvels, The Birth Caul, The Highbury Working a Beat Seance, Snakes and Ladders y Angel Passage- aborda, según Rocha, los temas habituales en su obra: el pasado oculto de Inglaterra, crímenes y sucesos extraños, la psicogeografía, el poder de la palabra, el significado del arte, la vida y obra de William Blake, la creación del universo, nuestro papel en el mundo e incluso aborda el duelo por la muerte de su madre desde un punto de vista íntimo y autobiográfico.

Tres de estos textos, fueron transcritos en inglés para la edición de un CD, mientras que otros dos los remitió a la editorial con sede en Madrid el propio Moore.

«Aunque supervisó los textos originales, Alan Moore no ha visto el resultado. Se va a llevar una gran sorpresa», comenta Rocha sobre este libro de tapa dura, profusamente ilustrado y con guardas de color rojo que ya está en las librerías españolas.