Javier Sierra: «El talento no puede estar sometido a la paridad»

«Tradicionalmente, las mujeres son mejores y más insistentes lectoras que los hombres. Así que llegar a una feria y estar rodeado de lectoras me parece bastante habitual. No es un fenómeno español sino internacional. Quizá se deba a la configuración de nuestros respectivos cerebros. El masculino está mas pendiente de las noticias, de los impulsos puntuales, y el femenino está más preparado para la constancia, para la lectura inmersiva», argumenta. Menos habitual es que esa presencia femenina se aprecie entre los autores invitados a las citas editoriales, como ha sucedido en esta edición de la feria de la capital grancanaria. «Me parece muy bien que se le dé visibilidad a las escritoras sobre los escritores en este momento. Es interesante y es una apuesta importante por parte de la feria, pero también del mundo editorial. Cada vez tienen más peso específico. Leo a muchas autoras y me resulta cada vez más interesante su punto de vista». No obstante, entiende que «el talento no puede estar sometido a una paridad. Surge donde surge. A veces tiene predominio femenino y otras, masculino y hay que aceptarlo como tal», añadió el autor que vino a la isla con El fuego invisible bajo el brazo, un volumen que le valió el premio Planeta, con el que ya ha recorrido 65.000 kilómetros y del que ha vendido 350.000 ejemplares desde el pasado mes de noviembre. Además, en breve se editará en inglés, en italiano, en francés y en alemán.

El Santo Grial es el eje de su obra. «Lo elijo porque quiero de terminar de contar una historia que quedó inconclusa en el siglo XII. En el año 1180 se escribió la primera historia del Grial. Lo hizo Chrétien de Troyes y falleció antes de concluirla y explicar qué era ese misterioso objeto, dejando un enigma que han tratado de concluir muchos autores en estos 1.000 años. Yo soy el último de estos continuadores», comentó el autor que se documentó ampliamente movido por la fascinación. «He pasado mucho tiempo buscando el Santo Grial, pero es una de esas materias que no alcanzas nunca, lo cual la convierte en un anhelo. Es como la isla de San Borondón».

Sobre el éxito de los youtubers, Sierra cree que responde a una vuelta a los orígenes de la literatura y la tradición oral.