Edurne Portela: «Hablar de terrorismo machista es minimizar el problema»

— Formas de estar lejos trata de una relación tóxica. ¿Necesitaba explicar los mecanismos de la violencia en pareja? ¿De dónde surgió el libro?

— No surge de la necesidad de explicarlos, sino de entenderlos. Dentro de la pareja se pueden dar muchos tipos de violencia. Algunos son más evidentes, como la violencia física, donde la víctima puede probarlo con su cuerpo, pero hay otros tipos de violencia más difíciles de percibir por parte de la mujer que los sufre, de afrontarlo y denunciarlo. Sobre todo la violencia se ejerce en forma de abuso –de poder psicológico que puede ejercer un control grande– a través de la sexualidad, del abuso económico, de limitar las relaciones con otras personas... Estos tipos de violencias son difíciles de entender y visibilizar. Quería explorarlos. La ficción no sirve para explicar las cosas sino para intentar entenderlas.

— A las víctimas se las culpa de no detectar la violencia, ¿es tan difícil?

— Una pregunta frecuente a las víctimas es; ¿pero cómo has podido permitir eso?, ¿cómo no te has dado cuenta? Con ellas, al final, se responsabiliza a la mujer que sufre este maltrato en lugar de entender a una víctima que no es capaz de enfrentarse a eso. Son mujeres anuladas por esta violencia. Les cuesta reconstruirse para afrontar y reconocer lo que les está pasando. La peor actitud es cuestionar a la mujer maltratada; hay que acompañarla para ayudarla a salir de esas dinámicas tan dañinas.

— Desde 2003 la violencia machista se ha cobrado más vidas que ETA, otro de los temas que ha abordado usted en otras obras. ¿Qué cree que debe ocurrir para que el terrorismo machista se frene? ¿Cree que se puede llamar terrorismo a estos asesinatos?

— Me cuesta un poquito hablar de terrorismo machista. Cuando hablas de terrorismo te imaginas una organización concreta de individuos que actúan con violencia para conseguir un fin específico. Si hablamos de ETA, era un grupo armado que usaba la violencia para conseguir la independencia del País Vasco. La violencia machista es más difícil de combatir porque impregna a la mayoría de esta sociedad. Ahí no es que haya un grupo determinado con el que poder acabar o al que atacar porque tiene una organización. Esto está totalmente absorbido y normalizado por una parte de nuestra sociedad. Cuando hablamos de terrorismo parece que estamos exagerando, pero en realidad estamos minimizando el problema. Contra un grupo terrorista se puede luchar abiertamente con todos los recursos de la violencia legítima del Estado. Contra la violencia machista no hay esas herramientas. Se puede identificar al individuo que comete la violencia, pero las causas y cómo impregnan las relaciones sociales son cosas más difíciles de combatir que un grupo terrorista. Esa expresión, en realidad, no nos deja ver la magnitud de la violencia. Hay muchos tipos de violencia que no acaban en asesinato. No me gusta mezclar las dos cosas.

— ¿Cree que hay una sanción social contra las violencias machistas?

— Cada vez más, sobre todo ante un asesinato, salvo la gente indeseable que niega la violencia machista y que es minoritaria actualmente en España. Cada vez hay más conciencia de que esto no puede seguir pasando, que hay una violencia inadmisible. Con los asesinatos surge siempre el consenso, excepto con estos ultras. Pero no hay suficiente conciencia de que esto no son casos aislados; de que un tío es violento, no porque esté loco, sino porque responde a un problema social, cultural y político. Fallaremos como sociedad mientras no integremos la crítica feminista sobre esta violencia y en la concepción de las relaciones sociales en general. Esta violencia está mucho más presente de forma cotidiana de lo que la mayoría de la gente quiere asumir.

— También es humillante e incómodo reconocer que estás en desventaja y en riesgo por nacer mujer.

— Sí, es humillante y no creo que sea sano vivir con ese miedo. El hecho de que por ser mujer haya más posibilidades de ser agredidas es un problema social que hay que reconocer. Con el auge de la ultraderecha nos va a costar más seguir ganando terreno, pero hay que actuar sin miedo. Cuantas más seamos las mujeres que le ponemos cara y cuerpo al problema y nos enfrentamos a ese tipo de discursos, más difícil lo tendrán para que vivamos con miedo, que al final es lo que quieren.

— ¿Cuánto tiene Alicia de real? ¿Su libro tiene mucho de autobiográfico?

— Es un personaje de ficción, pero siempre se nutre de lo que somos. Hay experiencias que le presto al personaje. Muchas tienen que ver con el contexto, porque yo vivi en EE UU casi 18 años trabajando en la universidad. Había muchas cuestiones de esas vivencias que a mí me apetecía elaborar. A partir de esa experiencia aparece un personaje que no tiene nada que ver conmigo. También recurro a la memoria de Euskadi; cosas que quería elaborar a partir de recuerdos y sensaciones, accedes a ello pero luego la imaginación hace cosas raras.

— En su libro aborda cuestiones como el aborto o la imposición social de ser madres, asuntos muy femeninos, ¿cree que los hombres son ajenos a estas cuestiones?

— No lo sé. A mí me leen bastantes hombres. Con esta novela me ha pasado algo muy especial. Me han venido lectores que se reconocían en actitudes de Matti, el coprotagonista. Decían que les había hecho reflexionar mucho sobre actitudes pasadas. Eso me sorprendió gratamente. Crear un personaje y una historia que provoque este tipo de reacciones es bonito. Notas que se ven reconocidos y eso les ayuda, no solo a disfrutar de la novela, sino a que esa lectura se quede con ellos y reflexionen.

— Cualquier mujer feminista se aburre de explicar mil veces que el objetivo de este movimiento es alcanzar la igualdad efectiva. ¿Merece la pena insistir en explicarlo a quien no quiere entenderlo?

— A veces resulta muy cansino ser mujer y feminista, parece que tienes que estar constantemente explicando cosas y desmintiendo bulos, pero tenemos que seguir haciéndolo. Lo cuenta bien Ana Bernal-Triviño en su libro No manipuléis el feminismo sobre los bulos contra el feminismo. Este libro debería estar en todas las redacciones, debería ser el manual que cualquier periodista exigente debería usar para desmentir todas las burradas que se dicen del feminismo. Hay que seguir explicándolo, porque la ultraderecha, que son más machacones que nosotras y no tienen vergüenza al mentir y divulgar datos falsos, va a seguir haciéndolo. No podemos dar un paso atrás. A las personas que escuchan estas mentiras hay que darle datos reales y buenos argumentos para que se planteen si están tomándoles el pelo.

— Usted participa en el libro colectivo Tsunami feminista. ¿Estas publicaciones son útiles? ¿No cree que las leen únicamente quienes tienen conciencia feminista?

— Es posible. Pero también lo bueno que tienen estos libros en este estado tan sensible en el que estamos, es que hay quienes van a estos libros en busca de alguna respuesta o narrativa que resuene con ellas o ellos –también hay hombres feministas– y les hace sentirse menos solas o solos. Son libros en los que estamos poniendo narrativas personales con bastante honestidad al servicio de historias que pensábamos que eran individuales, pero resulta que cuando las compartes y las lees te ves reflejadas en ellas. Encuentran que lo que no han querido o podido contar alguien lo cuenta. Te hace sentirse menos sola y te quita esas vergüenzas y culpas por cosas que nos han hecho, de las que no hemos sido culpables. Eso nos empodera: saber que no tengo por qué sentir vergüenza ni culpa, porque a esta le pasó y a esta también. Estamos creando una comunidad afectiva y que da herramientas intelectuales para entender cosas que nos han pasado a las mujeres. Aunque solo lleguen a estas mujeres, y que creo que no solo llega a mujeres, ya es importante. Ojalá no tengamos necesidad de escribir y leer sobre esto. Pero, de momento, es importante que lo hagamos.