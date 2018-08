Fonte trama una hecatombe en El Hierro

El quinto protagonista.

Además, la isla ha sido el primer sitio donde ha visto la luz su primera novela. «El libro se empezó a vender allí. El primer punto de ventas es El Hierro. No he hecho ninguna presentación, porque no me entusiasman demasiado, pero el lector potencial El Hierro ya lo tiene a su disposición», comenta el escritor que ha contado con el asesoramiento de científicos y vulcanólogos para darle algo de veracidad a su fantasía catastrófica. «La ciencia ficción te permite amplios márgenes para la imaginación, pero tiene que tener una base científica creíble», señala Fonte sobre un libro en el que también hay espacio para el romanticismo. «Apenas hay un beso, pero, evidentemente, dos de los personajes se enamoran», explica este tinerfeño que confiesa sentirse herreño de adopción.