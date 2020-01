Espido Freire. «La tragedia del exilio español me obsesionó»

— Hablemos de su última novela, De la melancolía. ¿Qué le impulsó a contar esta historia?

— La mayor parte de mis historias nacen de un impulso emocional que surge a raíz de una experiencia a la que quiero dar voz. En determinados foros, en conferencias y encuentros literarios, hablé de mi paso por la depresión y me di cuenta de la cantidad de personas que me pedían que hablara de ello. Por eso me animé a través de este libro a tratar el asunto y a dar voz a quienes no la han tenido.

— También se habla de la crisis y de la soledad aunque sin dramatismo. ¿Ha intentado que el lector sea el que complete el puzzle de esa tragedia?

— Sí, exactamente. Una novela no se sostiene con una trama o una emoción determinada. Debe estar reforzada con tramas y personajes que se crucen para que la historia tenga cierta complejidad. Me gusta jugar con el lector, que complete el relato, dentro de un contexto, con su propia visión de la realidad a partir de lo que yo insinúo. Además, Elena es un personaje con dificultades para expresar lo que siente y lo que está ocurriendo. No es una buena jueza de la realidad. El lector puede hacer suyos esos sobreentendidos, esas crisis silenciadas, esas malas elecciones vitales, esa sensación de no estar donde deberíamos o en el momento adecuado.

— Lázaro, el anciano al que cuida la protagonista para sobrevivir, introduce el relato del exilio español y de los campos de concentración nazis de Francia. ¿Necesitaba contarlo?

— No es una historia familiar. Por fortuna no he contado con antepasados que tuvieran que exiliarse pero, cuando descubrí la tragedia de los españoles en el exilio, se convirtió en una obsesión lectora. Empecé a leer reportajes y a ver entrevistas sobre el asunto. Quería contar esta historia, hacerla mía y explicarla de una forma nueva. Estos días se está celebrando el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y estamos doliéndonos por lo que ocurrió. Lo cierto es que ya queda un número pequeño de víctimas y son muy mayores. Lo mismo ocurre con los exiliados. Antes de que desaparezcan, se merecen un homenaje que quizá ha tardado demasiado tiempo en llegar.

— También habla de la presión social para que las mujeres sean madres. ¿Cree que la sociedad ha evolucionado en ese sentido o que nos queda mucho para que se respete la libertad femenina para decidir sobre la maternidad?

— Nos queda muchísimo. El tema en particular de la maternidad continúa siendo un gran tabú. Cuando leemos Yerma descubrimos hasta qué punto las condiciones han cambiado pero las emociones son iguales y, por otro lado, me da la impresión de que las mujeres creíamos que habíamos avanzado más de lo que lo hemos hecho realmente. Las nuevas generaciones están encontrando las mismas dificultades y otras añadidas. Quiero pensar que, por fortuna, hay otras cuestiones que ya están resueltas y que la mentalidad de la sociedad es diferente, que está más dispuesta a discutir.

— El regusto de su relato es positivo porque reivindica la opción de crearse una familia propia a través de lazos de cuidado y de amor. ¿El individualismo nos está privando de esa felicidad?

— No. Creo que el concepto de lo que debe ser y lo que no debe ser es lo que nos priva de esa felicidad. Existe la creencia de que, si se tiene mala suerte con la familia que nos ha tocado, no hay otra opción, que si no se ha tenido suerte en el amor, estamos condenados a repetir el fracaso. Hay muchos prejuicios acerca de lo que son las relaciones convencionales y correctas y se sospecha mucho sobre el modo en que deben establecerse los lazos de afecto. La vida es cambiante, muy líquida. Antes en una vivienda familiar convivían varias generaciones bajo el mismo techo. Ahora también, pero con otras circunstancias. Me interesa la colaboración entre distintas generaciones. Pensé que la ficción era un buen espacio para hablar de ello con calma y que el lector encuentre en este asunto otro hilo del que tirar.

— Muchos escritores están recurriendo a la autoficción, no parece que sea el caso de De la melancolía.

— No, no es una opción que contemple. No me disgusta como lectora. No es una crítica. Provengo de una escritura ficcionalizada. He decidido partir de una experiencia personal, no como el centro de la narración, sino solo como un punto de partida. Todos los narradores de mis novelas los he construido lejos de mi propia voz y de mi experiencia. Me gusta que las mujeres que protagonizan mis últimas novelas no tengan nada que ver conmigo. Reconozco que imaginarlos es lo que más me divierte del momento en el que planifico la novela. Con la autoficción se perdería ese encanto.

— En España cada vez se publica más. ¿Ha sido difícil tener un espacio propio en el mundo editorial? ¿Es complicado conservarlo?

— Es complicado conservarlo. Mentiría si dijera que me fue difícil entrar en él. Empecé muy jovencita y tuve reconocimiento, buenas críticas y premios rápidamente. Mantenerse es difícil, no solo por la inestabilidad que atraviesa el sector, sino por la propia pulsión interna de la creación, por los vaivenes de la vida de la autora. Crecer personalmente no significa que lo hagas también en el plano creativo. En mi caso, mi gran pasión es escribir, leer y difundir, y tengo la suerte de que siempre me han acompañado los lectores, pero, cuando imparto clases, siempre digo que mi caso es una excepción. Detrás de cada uno de mis libros hay mucho trabajo, mucho estudio y reflexión. Lo que hago parece fácil y eso es una maravilla, pero cada uno tiene que tener algo que decir. No me refiero solo en cuanto a lo que se publica. Ahora se habla mucho, se dicen muchas cosas. Aportar una idea original, una imagen literaria bella o la historia de un personaje que quede para el recuerdo es muy complicado.

— Llega de dar un curso en Alicante. No para de viajar. Parece que la vida de los escritores se ha complicado. ¿Le gusta o le cansa?

— Cada escritor hace lo que quiere y lo que puede. Decidí dedicar mi vida a la escritura y he diversificado mucho. El mayor compromiso que tengo es con el arte, la literatura y conmigo misma. Voy contenta a Gran Canaria.