¿Es correcto decir desinquieto? ¿Y bienísimo?

De hecho, la institución ha resuelto desde 2001 cientos de consultas sobre el español de Canarias formuladas a través de internet por sus hablantes más curiosos. Las más frecuentes y relevantes fueron recogidas en 2015 en el libro Dudas más frecuentes sobre el español de Canarias, que ahora se presenta en una edición revisada y ampliada. «La primera edición se agotó y nos dio ánimos para ponernos a trabajar en una segunda edición actualizada y mejorada que acaba de salir en estos días», asegura el presidente de la ACL, Humberto Hernández.

Cuestiones relativas a la ortografía, la pronunciación, los antropónimos, topónimos, la morfología y la sintaxis, además de los modismos y los refranes son analizadas por los miembros de la academia en sus reuniones semanales. «Las consultas se responden de forma colegiada. Además, con mucha frecuencia, las dudas se escapan del ámbito específico de la lengua y tenemos que recurrir a expertos en toponimia, zoología o botánica», comenta Humberto Hernández.

El libro surge del portal de internet de la ACL, que recibe consultas no solo del archipiélago, sino de la península, de Latinoamérica y de algunos países no hispanoparlantes. Así, durante 2017, el 86% de las consultas fueron formuladas desde Canarias y el resto, desde el exterior. «Las que se plantean desde las islas capitalinas son las más numerosas», subraya el presidente de la entidad dedicada al estudio de la literatura y de la lengua española en Canarias.

«Muchas preguntas están relacionadas con la pronunciación: si el seseo es una característica o un vulgarismo, cuestiones sobre la aspiración de la s, o si el español de El Hierro es mejor porque se pronuncian las eses finales. En el plano morfológico, la consulta más frecuente es sobre el uso de ustedes y vosotros, cuando es correctísimo y legítimo no estar acudiendo a otros usos extrainsulares. En el ámbito del léxico, las consultas son variadísimas y curiosas. A nosotros mismos nos ha sorprendido», comenta Hernández sobre la naturaleza de las dudas y curiosidades planteadas por los hablantes canarios.

«Lo que conseguimos con esta actividad es dar seguridad a los canarios y mostrar el respeto que merece nuestra forma de hablar. No hablamos una modalidad de segundo orden. El español de Canarias es una de las ocho grandes modalidades del español y tan correcto es decir alongarse como asomarse, ustedes como vosotros. Una palabra no niega la otra, ni una es mejor que otra, porque tampoco debemos confundir el canarismo con lo exclusivo; podemos usar tanto totizo, jeito y alongarse como nuca, esguince o asomarse», insiste Hernández que invita a los hablantes canarios a visitar el portal de la ACL para resolver sus dudas o para consultar las ya formuladas por otras personas. «Todas las cuestiones que nos plantean las vamos recogiendo en un inventario. Recomiendo la consulta de la página web, un recurso que debería conocerse y usarse, no solo por el usuario normal, sino por profesores, periodistas y estudiantes», indica el presidente de ACL quien recordó que, desde ese sitio se puede acceder a la revista literaria de la entidad o al diccionario básico de canarismos. «El acceso es gratuito y tiene muchos materiales interesantes», indica Hernández.

En su opinión, el habla está viva y, por ello, experimenta un cambio constante. «Hay expresiones que se ganan, por razones obvias como la globalización, y otras se pierden, pero no hay que verlo como algo dramático. ¿Se pierde el español de Canarias? No, se renueva», apostilla rotundo el catedrático de Lengua Española en la Universidad de La Laguna.