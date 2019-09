Elsa López, la anfitriona palmera de ínclitos autores

La autora forma parte del consejo asesor del festival junto a sus colegas Gonzalo Celorio, J.J. Armas Marcelo, Alonso Cueto y Anelio Rodríguez Concepción. «Nicolás Melini asume la parte activa. Es quien dirige, organiza y trabaja como un loco», afirma en conversación telefónica expresando su entusiasmo con la labor que desempeña en el festival. «Estoy aquí para recibirlos y enseñarles lo que haga falta. De alguna manera me encargo de poner en contacto a unos con otros. Conozco a muchos escritores. Es un papel importante. Para mí es maravilloso encontrar a gente que no conocía y a los que conozco los vuelvo a ver», comenta López.

En su opinión, el objetivo del festival es obvio: «hacer que el océano sea más corto y unir a todos los países de habla hispana para que los escritores podamos encontrarnos y enseñarnos los unos a los otros lo que hacemos»,

Además, recalca que este encuentro en el que participan, entre muchos otros, Mario Vargas Llosa, Gioconda Belli, Héctor Abad Faciolince, Martín Caparrós y Fernando Aramburu, permite al público encontrarse físicamente con los autores para «escucharlos y que nos expliquen cómo han hecho esa obra suya que hemos leído. Por ejemplo, la gente que ha leído a Gioconda Belli, un referente del feminismo, tendrá la oportunidad de encontrarse con ella personalmente y escuchar de su boca por qué dice lo que dice y está donde está», explica emocionada López que, por segunda vez, recitará sus poemas junto a la escritora nicaragüense el 13 de septiembre en un instituto de secundaria. «Estos festivales dan hambre de leer», comenta López que resalta la función pedagógica de este evento que se acerca a los jóvenes y, sobre todo, a las aulas. «Imagínate –añade– la impresión de los estudiantes que escuchen un cuento de Vargas Llosa contado por Vargas Llosa».

Además, la anfitriona destaca la presencia de canarios. «Muchos autores importantes que vienen podrán conocer lo que hacen canarios como Alexis Ravelo, Santiago Gil o Alicia Llarena».

López se complace recordando lo que fue la primera edición del encuentro. «Fue maravilloso. Me pareció fantástica la presencia de los escritores en la calle. Nos sentábamos debajo de los laureles de indias y la gente se acercaba a saludar y, a veces, se sentaban con nosotros y se tomaban su café. Hubo tertulias de verdad, al aire libre, donde no había ninguna pared que nos separara de la calle», rememora la escritora sobre un festival que tiene sus principales escenarios en espacios públicos. «Encontrarse con un Alexis Ravelo tan divertido y ocurrente explicando su obra, para mí, no tiene precio», dice la poeta que, además, recuerda que todos los actos son de entrada libre y gratuita.

López, que participará en la apertura del festival con la lectura de poemas sobre el mar tras la proyección de la conferencia inaugural de Jean-Marie Gustave Le Clézio, también celebrará en el encuentro las tres décadas de Ediciones La Palma. «Llevo 30 años luchando para mantenerla viva, no hay que olvidar que es una editorial fundamentalmente de poesía. Es como un hijo que ha crecido y la lucha no ha sido en vano», comenta la editora que ha atravesado momentos complicados para sostener económicamente este proyecto. «Era un sueño mío y ahí está. Y me doy la satisfacción de cumplir años sirviendo a la idea de hacer que la literatura llegue a todas partes y que la poesía viaje en metro y en los bolsillos de la gente», asegura con auténtico entusiasmo.