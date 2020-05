Donde Tolkien forjó sus anillos

– Simonson: Hay tantas Tierras Medias como lectores de Tolkien, y cada uno tenemos una imagen mental de lo que es ‘nuestra Comarca’, ‘nuestras Montañas Nubladas’... Eso es lo que buscaba él, que su literatura admitiese muchas interpretaciones . En cada provincia de este hermoso y variado país podemos encontrar una Tierra Media en potencia. Un paseo por los hayedos del Parque Natural del Gorbea a finales de octubre me remite a lugares como Lothlórien y Neldoreth, mientras que atravesar el robledal de Izki siempre me ha hecho recordar la inmersión de Bilbo y los enanos en el Bosque Negro.

– ¿Y fuera del País Vasco?

– Cuando salgo de las sombras bajo los árboles para remontar la crestería de la Sierra de Cantabria, la vista panorámica de la Rioja, con San Lorenzo de fondo, me transportan a Valle y la Montaña Solitaria. La colina que se asoma sobre Puente Viesgo se parece mucho a mi idea de la Colina de Hobbiton, y la campiña cantábrica es lo más cercano a la Comarca que he encontrado en España. Ordesa, con el imponente Monte Perdido de fondo, no tiene que envidiar a las Montañas Nubladas, mientras que la dramática costa asturiana es como visualizo Nevrast, en el extremo occidental de Beleriand. El Camino de Santiago a su paso por Astorga me lleva a Rohan, y muchos paisajes de la provincia de Cáceres tienen potentes toques de Gondor. Y en la Sierra de Madrid han hecho una recreación, la ‘Pequeña Tierra Media’. En fin, podría seguir indefinidamente...

La Sociedad Tolkien Española se reúne este año en Orduña

La Sociedad Tolkien Española ha elegido para su convención nacional, que este año cumple las bodas de plata, la ciudad vizcaína de Orduña, según los organizadores por su casco medieval y el entorno natural. La cita, si la pandemia lo permite, será del 9 al 12 de octubre: «Quizá sea en momentos como estos en los que las sombras de Mordor parecen más amenazantes cuando más necesitamos estar conectados con nuestos amigos», dice su web.

El profesor Martin Simonson, autor de novelas del género fantástico como El viento de las tierras salvajes (Jonathan Alwars, 2019) y de varios estudios sobre Tolkien además de las traducciones, coincide con los organizadores del evento en que los montes que rodean Orduña recuerdan «por su estratificación mineral a las montañas de Emyn Muil, en el viaje de Frodo y Sam hacia Mordor, cuando van acompañados de Gollum. El nacimiento del Nervión y su espectacular cascada, y el agreste contraste entre el valle y las montañas, cuyas faldas están cubiertas de un espeso hayedo, recuerdan al entorno de Rivendell, aunque Tolkien se inspiró en Lauterbrunnen, Suiza».

«Nuestra intención –dicen los organizadores– es que al cruzar la puerta del albergue de Orduña sientas que has vuelto a casa, que estás en la Taberna del Dragón Verde, en Delagua, a punto de iniciar una aventura, o al menos de escuchar una sentado con tu pipa, tu buen té, o una cerveza muy fría, tu cuaderno y tu pluma, los pies bien calientes».