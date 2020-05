Dan vida a cuentos de Juan Carlos de Sancho

«La idea fue hacer cultura colectivamente, romper con la inercia del aislamiento inoperante y crear nuevas iniciativas creativas en estos duros momentos de confinamiento. Utilicé mi muro de Facebook para difundir el proyecto», explica Juan Carlos de Sancho, que hoy colgará en esta red social una nueva entrega de estos cuentos leídos por intérpretes.

«Ellos dan vida a los lectores que no conozco», explica el escritor isleño. «Con este proyecto unimos literatura y teatro, algo que siempre me ha interesado. En las presentaciones de mis libros he contado con la presencia de actrices y actores, ya he trabajado mis cuentos con unos 32 intérpretes», confiesa.

«Pensé un cuento para cada uno, según lo que me dictó la intuición y sus matices personales. Cada uno me mandaba el vídeo con el cuento que yo le había seleccionado de dos de mis libros: Isla sombrero, cuentos y descuentos y Elogio de lo invisible», rememora.

«El actor o actriz se convierte en el lector que no suelo conocer cuando el libro llega a sus manos; es un verdadero placer verlos interpretar mis cuentos, aprendo de ellos, de sus matices, de sus inflexiones con algunas palabras y expresiones», subraya de Sancho desde su casa.

Finalmente han participado en esta iniciativa un total de 14 actrices y 12 actores, que también suben a sus redes sociales su participación en La noche del rinoceronte. Noche de cuentos.

«Estos 26 cuentos acaban teniendo gracias a esta iniciativa miles de lectores. Hemos recibido mensajes de personas que han visto las lecturas de estos actores desde Nueva Jersey, en Estados Unidos. Los alumnos de español de la Universidad de Abdijan, en Costa de Marfil, están siguiendo estos cuentos por Facebook, para mejorar su castellano. Con el que subo mañana [hoy para el lector de este miércoles] quedarán otros diez por darse a conocer», comenta.

Juan Carlos de Sancho confía en que este proyecto crezca. «Tengo la idea de que estos mismos cuentos puedan ser representados en el teatro Guiniguada por alumnos de la Escuela de Actores de Canarias y que ellos aporten sus ideas escénicas», adelanta.

Los participantes son: José Luis de Madariaga, Cathy Pulido, Hermi Orihuela, Fernando Navas, Miguel Angel Maciel, Mapi Sagaseta, Valeska Álvarez, Zebensuí Pulido, Cristo Quintana, Carol Cabrera, Yanara Moreno, Blanca Rodríguez, Carmelo Alcántara, Paloma Lirola, Toni Baez, Pino Luzardo, Carlos Hipólito, José Antonio González, Juan Carlos Guerra, Oti Manzano, Lili Quintana, Mónica LLeó, Mónica Dayaran, Elena Dolgikh, Abian de la Cruz y Juan Ramón Pérez.