Cristina López Barrio, del cuento de hadas al ‘thriller’

— Hace diez años dejó la abogacía para dedicarse a la escritura, ¿alguna vez se ha arrepentido? ¿Es duro vivir de las letras? ¿Se lo imaginó así?

— La verdad es que es más duro de lo que pensaba. Siempre tiendes a idealizarlo y mi sueño era dedicarme a escribir únicamente. Cuando desconoces algo, una lo idealiza y tiende a ver lo bueno. Una solo conoce lo que puede imaginar o lo que le cuentan. Pero es difícil ganarse la vida con la literatura. Respecto a si alguna vez me he arrepentido, de momento, no. Sí que alguna vez he pensado que di el salto demasiado rápido y no vi demasiado bien lo que había detrás. Me pudo la ilusión y seguir los pasos de mi vocación. También es verdad que me cogió la crisis por medio. En el 2010 cayó la venta de libros. Ahora vamos recuperándonos, pero no hemos vuelto a las cifras de ventas de 2010. El mercado y todo ha cambiado. Hay un nuevo ocio, con nuevos hábitos. Antes la gente en el metro leía libros ahora leen con el móvil. La verdad es que, cuando una está dentro, ve la dificultades y la cara idílica, pero también la parte dura. Cuando la vocación y el trabajo van unidos y alguien se tiene que ganar la vida con algo vocacional la presión es grande.

— Presenta Rómpete corazón, una novela de suspense en un caserón de San Lorenzo de El Escorial donde se repite una tragedia. ¿Qué la impulsó a contar esta historia?

— Primero, porque San Lorenzo de El Escorial es el lugar donde pasé las vacaciones de mi infancia y mi juventud. Es un lugar cargado de leyendas. Siempre quise escribir algo sobre San Lorenzo. La novela está inspirada en la tragedia de Shakespeare Hamlet, centrada en un adolescente, con la pérdida de un padre, el casamiento de la madre con el tío y otra serie de circunstancias en la historia que hacen que sea circular; que se repitan las desapariciones de las niñas en la misma familia Melgar, el que sea el mismo policía el que investiga los dos casos, que la única pista sea una cinta roja que haga referencia cuento familiar. Repetir crea una sensación de que hay un destino trágico, de que hagas lo que hagas no lo puedes cambiar. No poder controlar el libre albedrío da una sensación de misterio y de que algo siniestro va a ocurrir. Me inspiré en Hamlet para hablar de la tragedia como un destino que no se puede cambiar. La historia bebe de las fuentes de la tragedia griega y la sitúo en un lugar muy conocido para mí como lo es El Escorial, con muchas leyendas, un sitio donde sea creíble que algo sobrenatural pueda estar pasando.

— También habla del maltrato. ¿Por qué cuesta tanto identificarlo?

— Ese es el primer paso. Hablé con una psicóloga experta en maltrato psicológico y me dijo que lo primero y más difícil es que la mujer reconozca que la persona a la que ama la maltrata. Cuando algo nos hace mucho daño recurrimos al autoengaño, a asumir la culpa, a disculpar al maltratador. Afrontar que la persona que quieres te trata mal es muy duro. Pasar por ese dolor y que se te rompa el corazón al asumir que tu matrimonio ha fracasado, que tu pareja no es quien creías, es duro. También es difícil salir de una historia de amor al que sigues enganchada. Sabes que tienes que acabarla no sabes cómo. Las maltratadas son personas que han sufrido una gran pérdida de autoestima y que tienen una dependencia fuerte de la otra persona. Por un lado saben que tiene que dejarlo pero son incapaces. Desde fuera es fácil verlo pero la que está dentro distorsiona la realidad. Es un tema que me inquieta. Quería meterme en la piel de una mujer que pasa por todo esto y contar cómo puede salir de ahí y afrontarlo.

— Su lector tiene que estar atento para no perder el hilo. ¿Es una novela exigente?

— Es una novela que propone al lector que entre en ella y que se involucre, que pueda armar el puzzle, que sea como el inspector de policía. Es una novela en la que hay cosas que no se cuentan y tienen que reconstruirlas en su cabeza. La novela requiere una implicación; es un juego. El lector tiene que estar activo y establecer cierta empatía con los personajes. No creo que sea difícil. Quizá al principio hay que familiarizarse con los personajes y la forma en que se cuenta. Una vez que sabes quién es cada personaje, que todo ocurre en un intervalo de un mes y que se va hacia adelante y atrás en el tiempo es sencillo. Cuando el lector se sitúa no es lioso leerlo.

— Lo ha contado con capítulos cortos centrados en cada protagonista. ¿Qué buscaba en esta estructura?

— Esta estructura, casi cinematográfica, está basada en el guion de cine porque es una novela en la que no hay nada superfluo. Se entra pronto en el conflicto y se va llegando al final del libro con capítulos cortos. Al leerlo se produce la sensación de velocidad, se acelera el ritmo de la novela que va unida a la trama. Cada vez es más intensa, con más suspense y rapidez. Es una novela en la que no importa tanto quién es el malo, no hay que esperar hasta el final para saberlo. Hitchcock decía que se podía saber desde el principio que el asesino era el mayordomo pero lo importante era saber por qué lo hizo. En la novela, para saber quién es el malo, no hay que llegar al final pero sí para saber por qué y de qué forma lo hace. La historia tiene forma de guion, con mucha velocidad. Es algo buscado.

— La obra transita entre el thriller romántico, la novela negra y el cuento de hadas. ¿Ha buscado internarse en estos territorios o fue el escenario de la historia la que fue llevándola por estos derroteros?

— La novela es un thriller de misterio suspense que profundiza en la psicología de los personajes. También tiene algo de cuento de hadas. Comienza con la fórmula érase una vez. Es un cuento en clave policíaca. Investigué en las similitudes de la estructura de la novela negra y del cuento de hadas. Ambos tiene un principio desgraciado con un restablecimiento del orden y la justicia al final. Hay puntos de unión entre dos estructuras clásicas. Fue interesante investigarlas y unirlas.

—Normalmente el suspense es una excusa para hablar de otras cosas. ¿Qué temas le interesa contar?

— Me interesa contar sobre todo el tema de la relación amorosa, explorar esta relación tóxica que plantea cuáles son los límites del amor y que, cuando se traspasan límites, deja de ser una relación amorosa. Me preocupa el tema de la mujer. Siempre está presente en mis novelas; intento buscar la identidad de la mujer, la que nos enseñan nuestras madres y abuelas. Reflexionar sobre si la mujer nace o se hace a través de los lazos familiares. La influencia y el espíritu de la familia son muy importantes. Tiene que ver con la idea de las constelaciones familiares de las que hablaba Hellinger. Parece que los ancestros aún viven en la casa. Me interesa el tema de los lazos familiares, de la soledad, de si somos capaces de cambiar y perdonarnos a nosotros mismos, de cómo crecemos y pasamos de la infancia a la madurez y de cómo aprendemos a asumir los sucesos que nos duelen.

— Está de allá para acá. La vida del escritor se ha complicado entre talleres y presentaciones. ¿Le gusta?

— Ahora somos bipolares. Tenemos que sacar tiempo para las presentaciones, los talleres, las charlas y, por otro lado, para escribir necesito silencio y contemplación; un lugar sin teléfono y con un ordenador solo para escribir. Para ser creativa hay que hacer un ejercicio de disciplina y organizar el tiempo para cada cosa. Hay días que sales y viajas, y días que puedes tener tranquilidad y escribir. Hay que compaginarlo y organizarse.

— Se está celebrando el centenario de la muerte de Galdós. ¿Es usted galdosiana?

— La verdad es que sí. Me quiero releer Fortunata y Jacinta. El último libro que he leído de Galdós es Misercordia y es absolutamente maravilloso. Ver cómo escribía es una inspiración. Lo hacía de forma concisa pero, en las descripciones, ves a los personajes de forma clara. Soy absolutamente galdosiana. Galdós te puede gustar menos o más, pero si escribes y te gusta la literatura es una fuente de inspiración y hay que leerlo.