Correa indaga en los peligros de los ‘likes’

En su último libro, Las dos Amelias, la asesinada es una exitosa instagrammer que acude a la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria para firmar su primer y último libro. Dice que la inquina hacia esos personajes que pululan en las redes y que, de repente, copan las listas de libros más vendidos no ha sido su móvil. «Más que odio me genera desconcierto. Mato a la gente para poder entender algunos problemas. Tengo un detective y una ciudad que esperan un crimen. Para entender cualquier aspecto de la sociedad, mato a alguien e investigo un crimen que deja de ser importante en la página 15», confiesa el autor que en la última aventura del inspector Ricardo Blanco ha querido acercarse al fenómeno de los influencer, las redes sociales, los likes y los selfies. «Eran asuntos que llevaban tiempo preocupándome como padre, como profesor y observador. Quería entenderlo», comenta Correa al que llamó especialmente la atención las colas kilométricas que provocó una youtuber en la feria editorial de la capital grancanaria hace dos años.

A partir de ese momento, empezó a preguntar por aquí y por allá y a observar con atención y a diario ese fenómeno. «El otro día dos tipos se ahogaron en Fuerteventura haciéndose un selfie en la playa. Hay noticias incomprensibles. Estamos pegados al móvil a todas horas. Lo veo en mis alumnos y en mi hijo. Más que investigar, me he dedicado a la observación y la reflexión. No pretendía hacer un tratado filosófico sobre el asunto», aclara el autor preocupado por el efecto que pueda tener esta adicción en las relaciones personales. «En realidad, la gente está más incomunicada que nunca. Cada vez hay más gente solitaria mirando el móvil. Veo poca gente sentada hablando con amigos. A veces están juntos, pero cada uno está mirando su móvil. En las familias pasa igual; el padre mirando el teléfono, la madre también y los niños con sus móviles. Uno, que va tirando para viejo, quería reflexionar sobre eso», asegura.

No obstante, Correa tampoco desprecia el poder de difusión de las redes sociales. «Hay un montón de escritores que dominan las redes y están teniendo éxito. El problema –aclara– es lo que ofrecen. Me parece no solo legítimo sino estupendo que los buenos escritores aprovechen las redes para llegar a más gente, pero hay escritores que no aportan nada nuevo. Notas en el cuarto párrafo que falta algo; lectura. Es el caso del escritor que no lee. Están más obsesionados con las redes que con escribir», reflexiona sobre la incidencia del fenómeno follower en la calidad de la creación. «Antes el artista trabajaba diez horas en una obra y después lo compartía con su mujer y sus amigos en la última media hora de su jornada. Ahora, trabajan media hora y se pasan diez compartiéndolo en las redes», se lamenta. «Mi preocupación –abunda– está en el producto artístico. Si le dedicas más tiempo a promocionar que a crear, el producto artístico se resiente. Hablo de una novela, una obra plástica, una composición musical, un poemario... de cualquier producto artístico», sostiene el escritor.

En su opinión, estos fenómenos virales enganchan a sus seguidores por medio de la imagen y la conexión constante. «Tienen a montón de gente interesada en lo que se van a poner ese día o en lo que desayunan», explica Correa.

De hecho, el uso de las redes ha provocado que «el mundo se divida entre exhibicionistas y voyeurs. El escritor es las dos cosas», apunta.

Además, el sistema capitalista se ha encargado de explotar este gusto por participar de las vidas ajenas a través de los medios digitales. «Hay una connivencia del mercado. Es un negocio. Las editoriales que se han dedicado a editar a estos fenómenos de las redes hacen un estudio de mercado y se dicen: tiene medio millón de seguidores; raro será que no vendamos 50.000 libros. Les da igual la calidad literaria. Son ventas seguras», explica Correa sobre unas prácticas que conllevan una banalización de la cultura en general. «No me quejo como escritor, sino como lector. Te lo venden como una revolución narrativa y es una tomadura de pelo», apostilla.