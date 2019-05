Barceló indaga en el poder de la palabra para crear la identidad

Las Palmas de Gran Canaria

Ahora regresa con El eco de la piel, una novela que presentará esta tarde, a las 19.15 horas, en la que retrata el intento de una joven para reconstruir la biografía de una empresaria de la industria zapatera alicantina, un sector que no le es ajeno a la autora levantina. «Mi abuelo tuvo una pequeña fábrica de zapatos y luego trabajó en otra gran fábrica. Era contable. En Elda todo el mundo estaba relacionado con la industria zapatera. Me apetecía contar cómo era aquella época en un lugar que pasó de una pobreza extrema a convertirse en una ciudad industrial que atraía a gente de todas las regiones», comenta la escritora que se percató de que ese fenómeno podría interesarle a más gente.

Esta novela, que envuelve al lector en una espiral de misterios, le sirve de excusa a Barceló para hablar de otras cuestiones. «Siempre trato de hablar de cosas que me parecen importantes para darle pie a los lectores y lectoras para que reflexionen sobre sí mismos, sobre su propia vida», comenta la escritora que, en este caso, ha indagado en cuestiones de la memoria y la construcción de la identidad. «Cuando uno muere, lo que queda es lo que los demás recuerdan y cuentan de ti, lo que han decidido que fuiste. Cada uno crea una historia sobre ti, que ya estás muerta y no tienes posibilidad de decir: ‘yo no era así’. El eco de la piel trata del poder de la palabra y de las identidades», abunda la autora.

Para explorar en este asunto, Barceló se vale de una joven encargada de escribir la biografía de una empresaria. «Va encontrando cosas de la persona cuya biografía trata de recrear; objetos, una carta, una foto... Usa estas piedrecitas para construir un retrato como si fuera un mosaico», comenta en conversación telefónica esta autora española residente en Innsbruck (Austria).