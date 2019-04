Alejandro Palomas: «Soy lo que leen»

— ¿Qué va a intentar transmitir en el taller de escritura que está impartiendo en Telde?

— En el taller voy a invitar a enfrentarse al miedo que todos los que quieren escribir tienen, ayudarles a encontrar su propia voz. Mostrarles cómo descubrir quién escribe y con qué voz. La gente se pone a escribir buscando una técnica, un final y un principio de una historia, pero yo trabajo desde donde somos.

— Pero supongo que antes de escribir habrá que leer y habrá gente en el taller que apenas lea.

— Sí, eso pasa. He hecho este curso muchas veces, lo llevo haciendo a todo tipo de público. No me pilla por sorpresa. Me encuentro con todo tipo de público. Hay mucha mezcla transversal porque te encuentras a gente mayor, jóvenes, gente que escribe, gente que no pero le despierta curiosidad la escritura, gente que lee poco y que lee mucho... Se crea una dinámica específica que me sirve mucho para que ellos se enfrenten a la escritura y en realidad se enfrenten a sí mismos. Eso es lo que me interesa. Esa es la sorpresa. La escritura es una escucha, quiero que se vean reflejados en un espejo.

— Pero es curioso cómo esa escucha a veces se produce cuando no hay bolígrafo y papel a mano y los pensamientos brillantes se pierden.

— Precisamente de lo que se trata es de no buscar palabras brillantes sino reales, genuinas de cada uno. No estamos hechos de cosas demasiado brillantes. Hay que convertirlas en brillantes a través de la escritura.

— El sábado, a las 19.30 horas, presentará en la Feria del Libro de Telde su novela Un secreto. Una obra que llega después de Un amor, Un hijo, Un perro, Una madre... Los títulos de sus novelas le delatan pero no ayudan a reconocer cuáles son juveniles y cuáles son de la saga de Amalia y su familia.

— Tengo dos líneas de libros. Dos trilogías, una para adultos; Una madre, Un perro y Un amor y una trilogía juvenil, que de momento cuenta con Un hijo, Un secreto y otra que está por venir. De todas formas no es estrictamente juvenil. Es para una línea amplia de edades, de 11 a 99 años.

— ¿En qué se centra en esta última novela?

— Es complicado hablar de Un secreto sin desvelar la trama. Lo mismo me pasa con Un hijo. Los personajes son los mismos: Guille, María, Nazia, etcétera. Pero está basada fundamental historia de Nazia, una niña de 9 años paquistaní. Es una niña que está separada temporalmente de sus padres. Vive en una casa de acogida. El libro recoge las sesiones de terapia de Nazia con María, la orientadora del centro. Esa niña tiene un secreto que no se ve a simple vista y que la orientadora va descubriendo poco a poco a través de los dibujos.

— A priori parece un tema duro para una novela juvenil.

— Es un tema real, pero no es duro. Existe la tendencia a creer que los niños deben estar apartados de la vida. Hay que acercarlos a la vida pero como niños, desde una perspectiva adaptada a ellos.

— Con Un amor, la novela ganadora del Premio Nadal 2018, ha vuelto a conseguir hacer llorar y reír a los lectores. La emoción parece que es la clave de su éxito. ¿Cómo lo logra?

— Lo hago teniendo poco filtro entre lo que soy y lo que escribo. Soy lo que leen. Tengo esa intensidad a la hora de sentir y expresarme. Lo que más llega de una novela y de una creación, en general, es mostrar la vulnerabilidad de los personajes que tratas. El secreto es que trato con personas no con personajes.

— Y parece que a la familia formada por Amalia y sus hijos Emma, Silvia y Fer les queda mucho por contar y vivir.

— Indefinidamente. No sé si seguiré, pero siempre tengo esa tendencia porque se te queda algo por contar. Tienes la sensación de haber contado el 5% de su historia. Tengo ganas de estar más con ellos, de seguir.

— ¿Tiene Fer mucho suyo? ¿Cuánto hay de autobiográfico?

— Todo lo que hago tiene mucho mío; referencias, detalles autobiográficos, anécdotas... Tengo una familia que tiene la misma estructura. Tiene características parecidas a la familia de Fer. Pero una cosa es la estructura que se monta y otra es lo que les pasa a los personajes. Esas cosas tengo que generarlas como creador de ficción que soy.