‘40 años de libertad’ según González Concepción

Francisco González Concepción presenta su último libro, 40 años de libertad. Editado por Beginbook Ediciones e impreso en Graficas Guiniguada, la obra recoge unas mil fotografías del proceso político en Canarias y de Gran Canaria en particular con textos explicativos de cada uno de los acontecimientos acaecidos, especialmente entre 1970 y 1990. 40 años de libertad relata hechos trascendentales como la legalización de los partidos políticos el No a la OTAN, los conflictos de los maestros y estudiantes, el Sáhara, las primeras elecciones, Fuerteventura y la Legión, las huelgas generales, el golpe de estado, la lucha por la Universidad, el No al Petróleo, el conflicto de las banderas Canarias y Cataluña, entre otros asuntos.

«Un recuerdo para quienes lo vivimos y que te pondrá en marcha muchos momentos emocionantes y te hará retrotraer a otros tiempos intensos de nuestra vida política más reciente y de loa que hay muy pocas cosas publicadas», afirma el autor del libro.