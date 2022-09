Lichis: «Si La Cabra Mecánica siguiera tras esta gira nos convertiríamos en estatuas de sal»

Una carrera en solitario abierta a probar cosas y con un público «exclusivo pero no excluyente»

Lichis atiende a este periódico por teléfono cuando se toma un descanso en el estudio de grabación, donde ultima detalles para esta gira temporal con La Cabra Mecánica, para su carrera en solitario y para los proyectos de otros músicos en los que ejerce como productor. «Estoy muy centrado en mi carrera como Lichis. Hago cosas muy diferentes, todo instrumentos distintos, canto de otra manera, me muevo por otros lados... Sigo haciendo cosas nuevas y disfrutando de este reencuentro con los amigos de La Cabra. No se trata de una reconciliación con mi pareja. Ya me pilla casado y como mi pareja no es celosa, me deja salir a cenar y dar una vuelta», apunta entre risas.

Disfruta de libertad. «Empecé como Lichis con mi sello. Pocos confiaban y no metían dinero al ver que no era una continuación de La Cabra Mecánica. Pero lo que parecía un hándicap se convirtió en una ventaja. No me veo obligado a sacar un disco cada año. Saco las canciones cuando pienso que tengo al menos diez que merecen la pena. Mi público no viene atraído por un eco. Sabe a lo que viene, conoce mi repertorio y es consciente de que es algo distinto. Es un público más exclusivo pero no excluyente».

El 17 de septiembre, La Cabra comparte escenario en el LPA Beer & Music Festival con Manu Lafäm, Foxy Mammals, Jimena Amarillo, Embusteros y Maika Makovski.