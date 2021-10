Yasmina Ortega y Chedey Díaz se estrenan con un cuento en la feria del libro de la capital

'¿Cómo puede asustar un ogro con un solo diente?' Este es el título del cuento escrito e ilustrado por Yasmina del Pino Ortega y Chedey Díaz, Maestra de Educación Infantil, e Ilustrador respectivamente. Ambos nacidos y residentes en Las Palmas de Gran Canaria y padres de un hijo, que fue detonante casual en la concepción de este cuento. Este tándem aunó fuerzas con un resultado original y divertido. «Con el nacimiento de nuestro hijo y después de releer cuentos le cogimos ganas a la idea. Juntamos mentes, horas e ilusión y dimos a luz».

El momento decisivo de dar el paso llegó en la consecución de una experiencia vital y fruto de dos situaciones. El primer acontecimiento llegó con Chedey comiendo un bocadillo y rompiéndose un diente de lado a lado. El dentista en el momento de la extracción, lo denominó «una rotura en caña». La segunda escena fue ese mismo día, abrazando a su hijo de tres años, que con un rápido vistazo captó la desaparición del molar y de inmediato preguntó con sobresalto «Papá, ¿por qué no tienes diente?».

A Yasmina, le pareció un comienzo genial para un cuento. Y con esa idea se pusieron manos a la obra. Cientos de «brainstormings caseros«, estructuración de la historia y de los personajes tomaron como referencia los cuentos que más gustaban a su hijo. A esa edad (niños y niñas de 3 a 6 años) no es fácil mantener la atención de un niño, pero gracias a la experiencia de Yasmina como Maestra de Educación Infantil en el CEIP Hoya Andrea, y la propia vivencia, esta pareja de cuenta cuentos descubrieron cuanto puede entretener y cuantos buenos momentos en familia puede ofrecer un cuento divertido. «Todavía no damos crédito hasta qué punto puede hacer reír a los más pequeños. Y ese se convirtió en el objetivo. En nuestro cuento puedes encontrar valores y pedagogía, pero ante todo este cuento fue pensado y trabajado para divertir», señalan estos padres. «Los primeros bocetos de la historia nos llevaron a personajes situados en la edad de piedra, luego evolucionamos incluso a la posibilidad de aborígenes canarios (hasta hicimos visitas a la Cueva Pintada, el Museo Canario, etc.) y finalmente aunque cueste creerlo de ahí acabamos en los ogros. ¿Cómo es posible ese salto?. Queríamos que los personajes fueran un tanto bárbaros, de ahí que la idea de cavernícolas o aborígenes nos parecía genial, pues nos daba facilidad para el guión que teníamos en mente», señalan Yasmina y Chedey. Con el tiempo, esta pareja vió mucho más potencial en un tipo de personaje más universal, «una criatura muy de cuento, grande, monstruoso pero que al presentarlo en una situación cotidiana se produjeran escenas que nos hicieran reír. A partir de ahí todo fue ponerse manos a la obra para hacerlo realidad».

El cuento está disponible en las principales librerías desde principios de octubre, y será presentado por ambos autores en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo martes 12 de octubre a las 18:00h en la Zona Infantil de Santa Catalina. El resultado final es un cuento con ilustraciones llenas de color, personajes 'superachuchables',, lectura amena y divertida con letra de pauta hecha a mano, y en todo momento enfocado a la mente y percepción de un niño, gracias a la experiencia diaria de Yasmina con sus alumnos. Una obra en la que han colaborado el fotógrafo Nacho González e Isidoro De Vega, el ilustrador Alberto Hernández, y el periodista Rubén Reja. «Su ayuda ha sido muy valiosa para culminar este bonito libro», aseguran sus autores.

De inicio siempre se ideó lanzar este cuento con alguna editorial, pero en el 2020, el cuento fue seleccionado a través de una convocatoria de ayudas de Promoción De La Ciudad De Las Palmas De Gran Canaria, para recibir una ayuda a la autoedición. Este fue un factor determinante que animó a dar el salto a la autoedición en lugar de llamar a las puertas de las editoriales. «Hacer todo con nuestros medios ha sido un enorme esfuerzo. Y aunque el resultado ha sido increíble, trabajar con una Editorial es un privilegio con el que esperamos contar en un futuro cercano. De hecho este cuento nunca hubiera visto la luz sin el apoyo de mucha gente que nos ha ayudado en todos los aspectos y a los que estaremos infinitamente agradecidos».