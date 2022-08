'Tormenta García' se presenta en La Palma

«La novela es una ficción de un hecho real que me afectó como persona y como periodista y que jamás hubiera superado si no me hubiera venido a La Palma, a El Paso, a escribir y a soñar que otro mundo era posible, y no el de corrupción del que fui testigo en un caso real que sucedió en Canarias«, señala Julieta Martín Fuentes.

La presentación de 'Tormenta García' (Mercurio Editorial, 2022) será este martes, 16 de agosto, a las 20.00 horas, en el Teatro Monterrey de El Paso, La Palma, y estará enmarcada en las Fiestas Trienales de la Bajada de la Virgen del Pino.

En el acto la escritora, que escogió irse a vivir a la casa familiar de esta localidad en el año 2006 tras los hechos que han inspirado esta novela, estará acompañada por el promotor cultural Alberto de Paz y el periodista y escritor Eduardo Cabrera. Además, estará Librería Papelería Guacimara.

«Venirme a vivir a La Palma me salvó la vida», asegura Julieta Martín Fuentes.

«Estar arropada por la comunidad, comprender que la vida es algo más que el trabajo, sentir que la belleza existe todos los días en la sonrisa de mi familia y mis amigos y vecinos, en el amanecer sobre las montañas del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, todo eso, me ayudó a recuperar la pasión y las ganas de vivir. Es cierto que los lugares pequeños hay que saber llevarlos, pero para mí saludar a cada persona que me encuentro con la verdad de saber quiénes somos es un acto de esperanza», subraya.

En este relato, 'Tormenta García' es «un alma cándida que un día soñó que el mundo era un lugar hermoso pero tuvo que despertar y mirarlo de frente, y aceptar sus miserias». Por eso, la protagonista «decidió vivir, pero solo para averiguar si todo aquello que había acabado con la vida que creía tener era verdad».

Julieta Martín Fuentes. / c7

La portada de este nuevo trabajo es creación de Manu Herrera, con la que se invita a la lectura de 359 páginas de una historia pensada para hacer disfrutar y pensar.

Su origen

« Esta novela me ha removido mucho por dentro y me ha obligado a vivir con dificultad mi día a día mientras la escribía», confiesa la escritora.

De una forma u otra, 'Tormenta García' es una novela que lleva escribiéndose desde hace veinte años. «No he tenido el valor de escribirla hasta hace tres años tras regresar a Gran Canaria desde la isla de La Palma y la empecé a escribir antes de que Mercurio Editorial me editara 'Lolita Pasión' en 2015 y 'El corazón de Débora', publicada en 2018», explica Julieta Martín.

Planteada como una ficción e inspirada en un suceso que la periodista y escritora abordó durante un tiempo, ha debido plantearlo en 'Tormenta García' «para comprenderlo», añade Martín.

«Cada persona adulta lleva una Tormenta García dentro, un alma cándida que un día soñó que el mundo era un lugar hermoso, pero tuvo que despertar y mirarlo de frente y aceptar sus miserias. Esta es una novela negra inspirada en hechos reales acaecidos en Las Palmas de Gran Canaria y superada gracias a vivir en La Palma». Martín es codirectora de Caninfo Comunicaciones y es, además, guionista del filme '90 minutes & I love you' y '11211 El barrio de las avenidas que se bifurcan'.