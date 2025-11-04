«El sueño se hizo pan entre tus manos»

El archivo Sánchez Monllor de Alicante atesora una primera edición del poemario 'El lino de los sueños', aquel volumen prologado por Unamuno que representó el ... estreno lírico del poeta grancanario Rafael Romero Quesada. Publicado en 1915, con el apoyo infinito de su amigo Luis Doreste Silva desde Madrid, tuvo una cuidada edición patrocinada por Luis García Bilbao, a quien dedicará Alonso Quesada sus versos en varias ocasiones. El ejemplar del libro quesadiano ha permanecido entre el patrimonio de la familia de Gabriel Miró, el destinatario de una correspondencia vital y cuyas cartas firmadas por Alonso Quesada desaparecieron tras la trágica muerte de Félix Delgado en la Barcelona de 1936. Las cartas entre ambos autores representaban el diálogo crucial entre el Mediterráneo y el Atlántico, nunca llegaron las cartas a José Bergamín que tenía previsto publicarlas una década después de la muerte del poeta, fallecido un 4 de noviembre de 1925, en Santa Brígida.

En el libro de Alonso Quesada, aparece una dedicatoria a Clemencia Miró, junto al retrato del poeta canario, y en su interior de modo sorpresivo ha aparecido una fotografía inédita de Rafael Romero junto a su esposa Rita Suárez y la pequeña Amalia. Una imagen inédita de la joven pareja que emprendía su nueva vida con ilusión, aunque la enfermedad de la tuberculosis sería protagonista en la agonía final del escritor modernista. Años atrás había fallecido Tomás Morales, el poeta médico, Quesada dedicó a su amigo nuevos versos y la publicación de las obras teatrales habían tenido un capítulo esencial en la escritura quesadiana. Agaete y Teror fueron un escenario vital del escritor y sus últimos días transcurrieron en Santa Brígida, el poemario 'Los caminos dispersos' quedó finalista del Premio Nacional de Poesía, resultando ganador Rafael Alberti con su 'Marinero en tierra'. No vería la luz hasta 1944, en edición del Gabinete Literario de Las Palmas.

Los dos libros de poesía de Alonso Quesada se han significado como un eslabón imprescindible para comprender el desarrollo de las poéticas de la modernidad insular, justo en el umbral histórico de la efervescencia de las vanguardias. Junto a la fotografía inédita se encontraban unos versos manuscritos dentro del libro del archivo alicantino, un poema inédito no aparecido en libro que muestra el sentir del poeta Alonso Quesada en aquellos momentos, como cuenta Gabriel Miró en sus cartas, la pequeña Clemencia Miró había convertido 'El lino de los sueños' en uno de sus libros favoritos, el autor grancanario remitió fotos, versos, confesiones, incluso un huacal de plátanos para su amigo alicantino, exponente singular de la novela española, con su personaje paradigmático, Sigüenza, cuyas andanzas por la cartografía mediterránea representaban el auge de la nueva sensibilidad.

Los poetas de la generación del 27, en la conocida reunión fundacional de la cita sevillana en homenaje a Góngora, remitieron una postal firmada por sus integrantes a Gabriel Miró, ahí estaban Federico García Lorca, Alberti, Jorge Guillén, Luis Cernuda, una constelación de voces que tendrían en sus libros el gran capítulo de la poesía española en años previos a la II República. Quesada murió en 1925, acompañado en su lecho de muerte por el gran amigo Saulo Torón, su obra literaria ha vuelto a ser noticia en fechas recientes por la edición en la prestigiosa Visor de un volumen de poesía reunida al cuidado de Andrés Sánchez Robayna. Además de la aparición del 'Poema truncado de Madrid' en la editorial sevillana Renacimiento, un hito que ha llevado a que la obra quesadiana cobre plena actualidad.

En estos días, el escritor Joaquín Pérez Azaustre, locutor del reconocido podcast 'No eran molinos' de RNE, que obtuvo el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, dedicó un nuevo programa al escritor Alonso Quesada, varias reseñas nacionales se han publicado sobre el autor y en el libro 'Alonso Quesada, la irremediable temperatura universal' publicado por el Gobierno de Canarias, se ha incluido un amplio ensayo sobre la vida, obra y legado de Alonso Quesada. Entre los autores de mayor influjo que han trasladado en su quehacer poético la estela del poeta insular, figuran Lázaro Santana como artífice del rescate de la obra literaria de Rafael Romero, así como Manuel Padorno, quien dedicó multitud de poemas y textos al oficinista del banco inglés.

El poema inédito de Alonso Quesada se suma a nuevas cartas que han visto la luz, sus libros traducidos a varios idiomas y la publicación de nuevas piezas teatrales han sido logros impulsados por el Cabildo de Gran Canaria, en un año marcado por el centenario luctuoso de uno de los escritores más singulares de las letras atlánticas. Numerosos críticos han dedicado su mirada a Alonso Quesada: María Rosa Alonso, Ventura Doreste, Oswaldo Guerra Sánchez, Yolanda Arencibia, Jorge Rodríguez Padrón. Y la herencia de la obra de Rafael Romero se ha diseminado entre sus libros de prosa y verso, configurando su legado una de las referencias de mayor trascendencia para la futura historia de la literatura de todas las islas del mundo.

Como dicen su último verso inédito hasta la fecha en una página del libro 'El lino de los sueños', dedicado a Clemencia Miró: «el sueño se hizo pan entre tus manos».