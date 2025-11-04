Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del poema y la fotografía inédita localizada del primer ejemplar de 'El lino de los sueños' que está en Alicante. CORTESÍA DEL ARCHIVO SÁNCHEZ MONLLOR

«El sueño se hizo pan entre tus manos»

El archivo Sánchez Monllor de Alicante atesora una primera edición del poemario 'El lino de los sueños', que tiene una dedicatoria a Clemencia Miró junto al retrato del poeta canario, y en su interior de modo sorpresivo ha aparecido una fotografía inédita de Rafael Romero junto a su esposa Rita Suárez y la pequeña Amalia.

Samir Delgado

Poeta

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

El archivo Sánchez Monllor de Alicante atesora una primera edición del poemario 'El lino de los sueños', aquel volumen prologado por Unamuno que representó el ... estreno lírico del poeta grancanario Rafael Romero Quesada. Publicado en 1915, con el apoyo infinito de su amigo Luis Doreste Silva desde Madrid, tuvo una cuidada edición patrocinada por Luis García Bilbao, a quien dedicará Alonso Quesada sus versos en varias ocasiones. El ejemplar del libro quesadiano ha permanecido entre el patrimonio de la familia de Gabriel Miró, el destinatario de una correspondencia vital y cuyas cartas firmadas por Alonso Quesada desaparecieron tras la trágica muerte de Félix Delgado en la Barcelona de 1936. Las cartas entre ambos autores representaban el diálogo crucial entre el Mediterráneo y el Atlántico, nunca llegaron las cartas a José Bergamín que tenía previsto publicarlas una década después de la muerte del poeta, fallecido un 4 de noviembre de 1925, en Santa Brígida.

