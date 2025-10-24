¿Por qué queremos tanto a Alexis Ravelo? En la tarde-noche de este viernes se realizó un homenaje al escritor grancanario, fallecido en 2023, en la nueva biblioteca que lleva su nombre en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 23:05 | Actualizado 23:12h. Comenta Compartir

La recientemente inagurada Biblioteca Municipal Alexis Ravelo, en el Espacio Cultural Jesús Arencibia del barrio de Tamarecite, en la capital grancanaria, acogió en la tarde-noche de este viernes un homenaje al escritor grancanario que da nombre a este enclave lector, fallecido en enero de 2023.

Los periodistas Ángeles Jurado y Juan García Luján encabezaron un acto que partió de una premisa clara, «¿por qué queremos tanto a Alexis Ravelo?».

«Que un grupo de gente quede un viernes noche en una biblioteca ya es una cosa rara. Que sea gente que lee libros, nos hace más raros todavía. Y estas cosas extrañas, o especiales, las vuelve a producir un tipo aparentemente ordinario, pero extraordinariamente extraordinario, llamado Alexis Ravelo. Vaya por delante que el hecho de que se llame Alexis Ravelo a una biblioteca de un barrio, nos parece una idea maravillosa. Una idea raveliana. Desplazar la mirada a las periferias, a lo aparentemente ordinario, para hacer algo extraordinariamente extraordinario», dijo para arrancar el acto Ángeles Jurado.

Una actividad en la que se dio a conocer un vídeo en el que personas que conocieron y admiraron a Alexis Ravelo valoran la figura del autor de la saga del detective Eladio Monroy. Aparecen en este trabajo audiovisual: el profesor Antonio Becerra, Carmen Gloria Rodríguez de la Cueva Pintada, el escritor vasco Jon Arretxe, la poetisa Elsa López, el cineasta Elio Quiroga, los músicos Ginés Cedrés, Manolo Benítez y Javier Cerpa, el dueño del Pub Cuasquías Toñín Barrera, el poeta Pedro Flores, el historiador Salvador González, el editor Jorge Liria, y los amigos de su juventud del barrio de Escaleritas Alfonso Hernández y Elena Betancor.

«Para este acto de hoy, inspirados por Claudia, una de nuestras bibliotecarias de cabecera, nos pusimos manos a la obra hace semanas. Teníamos que buscar a alguien que lo conociera en la infancia. A gente de su época juvenil, de su barrio. A músicos con los que hizo canciones. A otros autores y autoras con los que compartió encuentros, mesas redondas y también abrazos, bromas y copas…Y así nació la lista de personas que hicimos. No están todos los que son, pero son todos los que están. Buscamos, por supuesto, el asesoramiento de Thalía Rodríguez, que nos ayudó a terminar de definir esta lista. Y luego, pues, le pedimos a la gente que nos contara en un minuto algo de ese perfil con el que conocían a Alexis. Y nació el vídeo que acaban de ver. Gracias a todas las personas que han participado«, explicó Juan García Luján.

Distintos momentos del homenaje realizado este viernes. C7

«Diría que queremos a Alexis porque siempre fue auténtico: nunca pretendió disfrazarse de nadie o de nada. A pesar de premios y reconocimientos, se veía a sí mismo con humildad, no como un artista, sino como un artesano de las letras. Como un escribidor calvo con gafas. Los halagos le resbalaban y seguía siendo, bajo el aura de escritor de éxito que quizás otros le dibujaban, el pibe de barrio que conoció mucha calle, orgulloso de Escaleritas y de su ciudad, socarrón y cargadito de buenas mañas. No intentó reescribir su biografía y siempre reivindicó su experiencia vital de la calle, en terrazas, bares y entre nosotros, los humanos. Esa experiencia lo construyó y también le permitió observarnos, siempre con cariño y curiosidad. Con simpatía. Defendía escribir de lo que conoces y, por tanto, se arraigaba entre nosotros, era parte nuestra, pero no con intenciones ni con agendas ocultas«, subrayó Jurado.

Distintos aspectos clave de su figura

«Le queremos porque su escritura era indisoluble de Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad a la que describía con sorna y picardía, pero también con un amor inmenso. Como a una pareja remendada y querida. Le queremos porque se quedó y nos hizo parte de sus libros, porque hablaba como nosotros y porque se nos acercaba a través de un trabajo solitario, íntimo, queriendo sentirse menos solo y acompañándonos al mismo tiempo. Por ese sentido de comunidad, nos pertenece. Lo queremos porque nos mira y nos ve, porque nos hace sentirnos importantes, porque es capaz de risa y de indignación y nunca lo hace desde un púlpito o una burbuja. Porque todos nos sentimos mejor porque le conocemos», añadió la periodista, escritora y responsable de Cultura de Casa África.

Entre los aspectos que se abordó de la figura del autor de 'La estrategia del pequinés', se destacó su compromiso social. «Angie: No podemos olvidarnos de que Alexis Ravelo fue, desde su adolescencia, un hombre de acción y convicción, comprometido con su barrio, su ciudad, sus islas y el mundo entero. La vida en un barrio obrero, de gente trabajadora, le hizo consciente de que la desigualdad entre la periferia y el centro de la ciudad seguía vigente y le pintó el corazón de rojo. No podía ser de otra forma si se crio en Ciudad Alta, descascarillándose las rodillas en las laderas, peleándose con teniques en tierras a medio urbanizar, en las que se asentaba el exilio campesino, llegado desde el interior de la isla. Allí escondían, lejos de la elegancia de la zona de Las Palmas y de la industriosidad del puerto, a los inmigrantes del momento», comentó Jurado.

«La justicia social le concernía a todos los niveles y, por eso mismo, se preocupaba por crear personajes femeninos activos y verosímiles en todos sus libros, especialmente los infantiles y juveniles. Nos devolvía la dignidad en sus páginas. Era profundamente feminista en el trato y la escritura. Solo hay dos mujeres en el vídeo que acabamos de ver, pero el paisaje de Alexis estaba lleno de amigos y amigas, de referentes de ambos sexos, de lecturas de escritoras y escritores y de muchas compañeras de vida y carrera, cómplices, hermanas», añadió.

Juan García Luján recordó los tiempos de Alexis Ravelo como camarero del extinto Cuasquías. «Un día los padres le dijeron que no tenían dinero para pagarle una carrera, y le aconsejaron que estudiara un ciclo de FP Y se hiciera soldador, y así podría conseguir trabajo pronto. Ante ese panorama, Alexis prefirió ponerse a trabajar para tener sustento y estudiar lo que quería. Y comenzó como camarero en el bodegón 'El sancocho' en el barrio. Poco a poco, el tiempo que le absorbía el trabajo le restó participación en el colectivo Chácara. Alexis camarero es una de las imágenes más conocidas que tenemos del escritor. Además haber sido camarero en un local como el Cuasquías, templo de la música en directo, espacio también para tomar copas de escritores y gente del mundo de la cultura de la ciudad. En el Cuasquías recuerdo que conocí al poeta Manuel Padorno, y fue Alexis quien me lo presentó. El Cuasquías fue escenario de presentación de artistas como Arístides Moreno o José Antonio Ramos. En el Cuasquías Alexis también desarrolló su vena de agitador cultural, con el espació 'Matasombras' que creó con Antonio Becerra, espacio que luego llamó Memorial Dolores Campos Herrero», explicó.

Durante el acto también abordaron su trabajo al frente de talleres literarios, de los que han salido un amplio puñado de autores locales, sus libros de literatura infantil, sus dotes como 'cocinillas', letrista de canciones y apasionado de la música, las artes escénicas y el arte.