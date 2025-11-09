Paqui Maqueda presenta este miércoles su libro 'Querida mía' en la Fundación Juan Negrín La novela epistolar de la autora andaluza se dará a conocer a partir de las 19.00 horas y estará acompañada por David Bellón

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:11 Comenta Compartir

La escritora sevillana Paqui Maqueda presenta su libro 'Querida mía' el próximo miércoles 12 de noviembre en la sede de la Fundación Juan Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria.

En el acto, que comienza a las 19.00 horas, la autora estará acompañada por el escritor David Bellón, quien invitará al público asistente a leer este relato estremecedor protagonizado por un grupo de mujeres residentes en un corral de vecinos de un popular barrio de Sevilla.

'Querida mía' (Editorial Libros de la herida, Col. Narrar Contracorriente, 2025) es una novela epistolar en la que se conocen las voces de estas mujeres, que comparten el intenso y complejo periodo de la historia que va de la proclamación de la Segunda República a los trágicos sucesos del golpe de Estado de julio de 1936 y la consecuente Guerra Civil.

Las cartas son el soporte de las voces de estas mujeres mientras entretejen sus vivencias, historias de sufrimiento, resistencia y esperanza en una realidad sumida en el hambre, la falta de libertades y el miedo. Sus palabras reflejan sus sueños truncados, el exilio, la prisión, los duelos por las ausencias, la angustia y la represión cotidianas, pero también son un hermoso canto a la amistad y al amor, a los cuidados, a la solidaridad, a la justicia, a la dignidad.

Con estos ingredientes, Querida mía es una novela conmovedora, una ficción dotada de una elocuencia que la hace rebosar autenticidad. Así, el relato de estas vivencias toma forma de testimonios que se trenzan para conjurar el olvido.

Sobre la novela, Isaac Rosa ha dicho: «Había que contar esta historia de mujeres resistentes, y Paqui Maqueda la ha escrito con verdad, emoción y la cabeza muy alta».