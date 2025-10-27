Las Palmas de Gran Canaria se queda este año sin su 37ª Feria del Libro La caída de la subvención municipal de 2023 obliga a la Asociación de Libreros a suspender la edición que se había pospuesto a noviembre

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 23:19 Comenta Compartir

Que la bola siga creciendo o parar, solventar el desaguisado y que las deudas se mantengan o crezcan. En esta encrucijada se ha visto la Asociación de Comerciantes Libreros de la provincia de Las Palmas, lo que ha motivado, según su presidenta, Irene Pérez, que se haya optado por suspender la 37ª edición de la Feria del Libro de la capital grancanaria.

«Desde que asumimos la feria, estamos intentando cerrar expedientes de años anteriores a nuestra llegada con las distintas administraciones. Había cosas que tenían que cambiar desde un principio, pero para no dejar a la ciudad sin feria, en 2023 se caminó como se pudo. El problema ha venido al caerse la partida del Ayuntamiento de Las Palmas correspondiente al 2023. Era nominativa y estaba a nombre de la empresa que anteriormente la organizaba y había que cambiarlo y ponerla a nuestro nombre. Se puso en marcha el procedimiento administrativo para hacerlo y al final nos dijeron que no era posible y nos quedamos sin esa aportación económica que para nosotros es fundamental», explica Irene Pérez.

«No señalamos al Ayuntamiento como culpable de que no haya feria. Seguramente, nosotros también lo podíamos haber hecho mejor para no perder esa subvención. Las dos partes intentamos que no ocurriera, pero no fue posible. Eso nos ha generado una serie de deudas con empresas, con las que estamos hablando para buscar una solución. Estamos en contacto con el Ayuntamiento para ver cómo nos pueden ayudar, porque con nuestros recursos propios no podemos», subraya la presidenta de la Asociación de Comerciantes Libreros de Las Palmas.

Reconoce que la feria cuenta también con el apoyo de empresas privadas, que son fundamentales para su desarrollo, pero muchas consisten en servicios y no en una aportación financiera. Estas proceden de las tres instituciones públicas que la sustentan, el mencionado Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Con las dos últimas, dice Irene Pérez, están solventando los expedientes pendientes, pero la disposición de las mismas, al igual que la del consistorio municipal, asegura, «es importante».

De mayo a noviembre

La 37ª edición de la Feria del Libro estaba prevista para el pasado mes de mayo. «Ante esta situación, decidimos aplazarla hasta después del verano, para ver si encontrábamos una solución», reconoce la presidenta de la asociación organizadora.

Noviembre fue el mes elegido de forma provisional, pero Irene Pérez reconoce que hace unos días ya comunicó a las editoriales y a todas las empresas e instituciones que participan que se cancelaba la edición de 2025.

El emplazamiento elegido y en el que sus responsables esperan que la Feria del Libro regrese a la capital grancanaria el próximo año es el parque de San Telmo. «Estamos trabajando para que vuelva a celebrarse en mayo de 2026, aprovechando la fiesta del Día de Canarias, porque eso nos permite que dure más días», avanza Irene Pérez.

Lo que ya es seguro es que la ciudad que aspira a ser capital europea de la cultura en 2031 suma un año en blanco en la celebración de su Feria del Libro, lo que no sucedió ni siquiera en 2020 con la pandemia, cuando se trasladó a noviembre y en el parque de Santa Catalina, como sucedió también en 2021. En 2022 regresó al parque de San Telmo.