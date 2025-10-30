«Olivia M. Stone dio voz a la mujer canaria en una sociedad que la tenía en la sombra»

Silvia Ortega Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 23:10 Comenta Compartir

La Casa de Colón acoge este viernes, a las 19.00 horas, la conferencia 'Olivia M. Stone. Impresiones durante el recorrido desde Las Palmas hasta la Villa de Arucas (1883)', impartida por el historiador José María Santana Guerra, en el marco de un programa dedicado a recuperar y difundir la figura y el legado de la escritora y viajera británica que recorrió Gran Canaria en el siglo XIX.

–¿Qué aspectos del viaje de Olivia M. Stone entre Las Palmas y Arucas considera más reveladores para entender la Gran Canaria del siglo XIX?

–Lo más revelador es cómo Oliva Stone observa la vida cotidiana de los habitantes, especialmente de la mujer canaria y de los niños. Nos permite comprender la estructura familiar, el papel relegado de la mujer al hogar y la educación limitada de la época. Sus observaciones reflejan una sociedad cerrada, influida por la religión y la tradición, y muestran la diferencia con la sociedad inglesa de la que ella provenía.

–Olivia M. Stone aporta una mirada femenina y extranjera sobre la isla. ¿Qué diferencia su visión de la de otros viajeros contemporáneos?

–Su mirada es minuciosa y muy sensible a las costumbres locales. Destaca el papel centrado en la familia de la mujer canaria, su aislamiento social y las limitaciones educativas, algo que le chocaba viniendo de Inglaterra, una sociedad más abierta. Además, analiza las diferencias sociales, la religión y las tradiciones, lo que le permite ofrecer un retrato completo y comparativo de la isla que otros viajeros, menos atentos a los detalles sociales y cotidianos, no percibían.

–En su conferencia analiza las descripciones de paisaje, flora y arquitectura que realiza Stone. ¿Qué elementos de ese relato siguen teniendo vigencia o valor hoy en día?

–Su descripción de la flora, como los eucaliptos introducidos para producción y construcción, y la arquitectura, especialmente el túnel de Tenoya o los puentes en zonas escarpadas, siguen siendo relevantes. Estos elementos muestran la relación entre el entorno natural y la adaptación humana, así como el valor patrimonial de infraestructuras pioneras en la isla.

–¿Qué cree que motivó a Olivia M. Stone a emprender un viaje tan detallado y observador por Canarias en una época en la que las mujeres apenas tenían presencia en el ámbito del viaje y la escritura?

–Olivia tenía un espíritu inquieto y aventurero. Su curiosidad por conocer otras culturas la llevó a viajar a varios países, como Noruega. Además, estaba bien documentada sobre Canarias gracias al Museo Británico y a la información que llegaba a Londres por los intereses comerciales de la época. Su motivación combina la pasión por la observación con un interés intelectual por la historia y la sociedad.

–Su labor investigadora se centra en la historia y la cultura de las Islas. ¿Qué paralelismos encuentra entre el relato de Stone y la evolución posterior de Gran Canaria?

–Hay diferencias y continuidades. Stone describe costumbres cerradas, infraestructuras incipientes y un paisaje más caudaloso. A día de hoy, la isla está mejor comunicada, la mujer ha ganado libertad y el turismo ha transformado hábitos y mentalidades. No obstante, su relato nos permite entender el origen de esas transformaciones y valorar la evolución social, arquitectónica y natural de la isla.

–¿Qué papel cree que deben jugar figuras como Olivia M. Stone en la educación patrimonial y cultural de las nuevas generaciones?

–Son esenciales para despertar la curiosidad y la valoración del entorno. Su obra permite que los jóvenes estudien la historia local, comparen pasado y presente, y desarrollen un pensamiento crítico sobre la sociedad y la cultura. Además, enseñar cómo una extranjera valoró Canarias ayuda a reconocer la riqueza de la isla y a respetar su patrimonio.

–¿Cómo se conecta este estudio sobre Stone con el conjunto de su trayectoria investigadora?

–El estudio de Stone complementa mi investigación sobre la historia y cultura de Gran Canaria. Me permite hacer comparaciones entre el pasado y el presente, analizar cambios en la sociedad, la educación, la infraestructura y el medio natural, y profundizar en la historia local más allá de lo superficial.