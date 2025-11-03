Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Marta Prieto. C7

Marta Prieto protagoniza este martes el arranque de LPA Confidencial en Fuerteventura

Esther Pérez Verdú imparte un taller sobre IA

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:25

El Festival Internacional de Género Negro LPA Confidencial 2025 inicia su despliegue interinsular en Fuerteventura, llevando la trama de espías y secretos de la Segunda Guerra Mundial hasta la capital majorera. Este martes, 4 de noviembre, el Centro Insular de la Juventud de Puerto del Rosario acogerá una doble jornada de misterio, literatura y tecnología, abierta al público de manera gratuita.

La jornada dará comienzo a las 18.00 horas con una actividad de lo más actual: el taller 'Detectives Digitales: la IA como cómplice del género negro', impartido por Esther Pérez Verdú. En un festival ambientado en el espionaje, la tecnología se convierte en una herramienta fundamental para la intriga moderna.

La actividad central de la noche arrancará a las 19.30 horas con la presentación del libro 'Desearás estar bajo tierra'. La autora, Marta Prieto, compartirá los secretos de su última obra en un diálogo conducido por el escritor majorero Carlos Gutiérrez.

Prieto, cuya primera novela fue reconocida con el prestigioso Premio Memorial Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón, garantiza una mirada profunda en el lado oscuro de la condición humana, sello del mejor género negro.

Estará acompañada por Carlos Gutiérrez, ingeniero, profesor universitario y autor de las novelas 'Sangre de perros' y 'Tres tes', cuya experiencia como investigador literario promete un diálogo incisivo y lleno de pistas sobre el proceso creativo. La actividad concluirá con una firma de libros por parte de la autora.

Las actividades se concentrarán en el Centro Insular de la Juventud (Calle Dr. Fleming, 1, Puerto del Rosario), siendo la entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

