Luis María del Romero gana el Premio Internacional de Novela Benito Pérez Galdós El escritor y profesor valenciano se impuso en la convocatoria del Cabildo grancanario con la obra titulada 'Vida de Juanelillo, bufón del rey Planeta'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:07

El escritor y profesor valenciano Luis María del Romero Sánchez-Cutillas (Valencia, 1951) es el flamante ganador del Premio Internacional de Novela Pérez Galdós 2025. Su obra presentada bajo el título 'Vida de Juanelillo, bufón del rey Planeta' ha resultado merecedora del premio único que tiene una dotación económica de 15.000 euros al que se suma la publicación de la obra ganadora por parte de la Casa-Museo Pérez Galdós y el Departamento de Ediciones del Cabildo de Gran Canaria.

El jurado, integrado por los escritores Belén Gopegui (presidenta), Brenda Navarro y Santiago Gil (vocales) y Victoria Galván como secretaria, han otorgado por unanimidad el premio al escritor Sánchez Cutilllas, natural de Paiporta (Valencia), constatando el valor de su novela que se presenta como un fresco e innovador ejercicio de comprensión de los clásicos a los que el autor rescata para dialogar con el siglo XXI reescribiendo la historia.

Según figura en el acta del jurado, «en tiempos en los que la novedad y la sorpresa son imperativos, su acercamiento a la figura de Juan de Espina y la construcción del bufón Juanelillo componen una historia un tiempo satírica y conmovedora, que se abre paso entre las sombras».

A la última edición del Premio Internacional de Novela Pérez Galdós que se convoca con carácter bienal se presentaron 29 novelas, de las que media docena fueron preseleccionadas en la fase final: 'Mil días en Bloomsbury', 'Desnudo', 'Adios', 'Felices para siempre', 'Un Dios en prácticas' y 'Ese cúmulo de cosas sin alma', quedando finalista y premiada 'Vida de Juanelillo, bufón del rey Planeta'.

Catedrático de Historia, Del Romero Sánchez-Cutillas acaba también de obtener el Premio Internacional de Novela Corta convocado por el Diario Jaén con su obra 'Vista de Delft'. Varios de sus libros están ambientados en Valencia, tanto en el pasado ('Una tirada de dados', evocación de la Academia de los Nocturnos), como en la Guerra Civil (los cuentos de 'Vae Victis') o en la actualidad (la novela 'Manjar blanco').