La literatura visual de Luis Socorro

Luis Socorro gastó muchas suelas de zapato ejerciendo el reporterismo, gran parte de ellos en la delegación de Antena3 en Las Palmas. Su forma de ejercer el oficio, intensa y tenaz, también se encuentra en las páginas de 'El crimen de Melania', su estreno como autor literario; una obra «inspirada» en el terrible crimen del contenedor, que justo ahora hace 30 años que conmocionó a la sociedad isleña.

Socorro subraya que lo que sucede en sus páginas «no tiene nada que ver con la realidad». Toma el escenario y los acontecimientos. Triangula el mapa de escenarios en unas coordenadas que coinciden con la de aquel suceso. Y los apellidos impresos en sus páginas fueron en muchos casos los de actores indirectos de un caso que marcó la década de 1990 en Canarias.

El personaje que da lugar al título de la novela es Melania. Una joven policía de la brigada contra la violencia de género. Pero si algo destaca este libro es que un reparto coral el que sostiene la acción del texto, lleno de voces y velocidad.

Socorro cree que eso tiene mucho que ver con sus años en el oficio. «Trabaje muchos con el lenguaje de la televisión. Ese ritmo audiovisual, en el que todo sucede muy rápido, creo que se nota mucho a la hora de leer la novela», indica.

Ese aspecto que el propio autor reconoce en sus líneas lo comparte el editor del texto, Victoriano Santana Sanjurjo. «Luis Socorro puede y debe sentirse muy satisfecho con esta primera novela, con su ritmo narrativo de principio a fin, ya que cuando un autor da su primer paso dentro de un género tan complejo y exigente como es el de la narrativa extensa, lo habitual es que naufrague», señala.

Precisamente Santana Sanjurjo es un actor capital en la concepción final del libro. Lo explica Socorro, que empezó a concebir esta historia hace muchos años. «La idea brotó en mi cabeza en el año 2004. Empecé a escribir esta novela y las primeras 80 páginas me salieron del tirón. Luego por circunstancias de mi vida personal y profesional tuve que aparcar el proyecto. Luego llegó la pandemia y lo retomé con una rutina de escritura diaria. Se lo comenté al editor Jorge Liria, con el que había trabajado en La Provincia, y me dijo que había que darle una vuelta pero que ahí había una buena novela. Lo puso en manos de Santana Sanjurjo que me quitó unas páginas y trabajamos juntos en un texto del que estoy muy satisfecho», asegura el autor.

Socorro quiere afrontar grandes temas en su obra. Por eso sitúa a Melania en la brigada de violencia de género, una especialización policial que no existía en una sociedad muy poco sensibilizada al respecto cuando sucedió el Crimen del contenedor en 1994.

Es eso lo que le ha influido también en el desarrollo del texto. «No trata sobre el crimen es sí pero es cierto que las situaciones y los personajes están muy marcados por él. Por eso una de mis intenciones principales fue la de ser muy respetuoso con la víctima y con sus familiares», sostiene el periodista y escritor.

Otro elemento que propicia que la novela circule al galope es la influencia de la música que Socorro, gran consumidor de distintos estilos, ha permitido que se filtre en la construcción del manuscrito.Las composiciones de Strauss y el rock progresivo de Genesis o Pink Floyd flotan por la cabeza del escritor mientras compones las escenas que conforman un libro que para él llega como un regalo de vida, que nació sin estar impulsado por la ambición de ser publicado y que se ha materializado en un debut que no ha parado de darle alegrías estos meses.

'El crimen de Melania' es el estreno de Socorro en la narrativa pero no su primera publicación. Mercurio también fue la casa que acogió la edición de 'Amaziges de Canarias, historia de una cultura' (2022), que en palabras del autor se trata de la primera y por ahora única investigación periodística sobre el poblamiento de Canarias.

Ese encargo documental para la televisión autonómica, también condicionado por la pandemia, dieron origen a una serie de reportajes que vieron la luz en 'Canarias Ahora' y que fueron compilados en el que fue su primer libro.

Inquieto como en sus años en las redacciones, la literatura visual de Socorro ha quitado la anilla a la granada y ha explotado en la búsqueda de nuevos caminos. Su rutina de escritura vuele a estar activa, mientras sigue relamiéndose en el recorrido iniciático de Melania y su incesante persecución de la verdad y la justicia que se oculta en la sociedad.