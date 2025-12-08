Josefa Molina presenta el viernes su libro 'Tiempos de espera' en el Casino de Gáldar La autora dará a conocer los entresijos del volumen el viernes, a partir de las 20.00 horas, en un acto en el que tocará un trío de guitarras

El Casino del municipio grancanario de Gáldar acogerá el próximo viernes, 12 de diciembre, a las 20.00 horas, la presentación de 'Tiempos de espera', la nueva obra literaria de la escritora Josefa Molina, natural de esta localidad.

El nuevo trabajo constituye el volumen número trece de la Colección Palabra y Verso, impulsada por la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso, bajo el sello Beginbook Ediciones, del grupo Cuarzo Editorial.

El libro consta de un total de 40 relatos a través de los cuales Molina reflexiona en torno al concepto del tiempo, utilizando para ello un conjunto de historias protagonizadas por personajes de ayer, de hoy y del futuro.

El volumen cuenta con una portada cuya ilustración ha sido cedida por el artista de Guía de Gran Canaria, Eugenio Aguiar.

Según indica la prologuista del libro, la también escritora Martina Villar, «en esta aventura Josefa Molina nos regala referencias narrativas, musicales, prosistas y ensayistas, donde los protagonistas nos revelan que un cambio es posible. Y lo hacen desde las entrañas de la ternura, del romanticismo y de la veracidad. Estos personajes viven como tú y como yo, abriendo y trancando puertas: renegando y amando, con compromiso y a regañadientes, luchando, odiando y traicionando, para al fin —unos y otras, personajes y personas— morir».

La presentación contará con la actuación musical del trío de guitarras conformado Marta García Cazorla, Andrea Rosales Santana y Jacqueline García Álamo.

Josefa Molina es autora de los poemarios 'Inflexiones' (Playa de Ákaba, 2017); 'Los Versos de Las Caracolas' (2019) y 'Un puñado de palabras' (Editora BGR, 2021); de las novelas 'Ideales perdidos' (Multiverso, 2020) y 'La Taxista' (Mercurio Editorial, 2024); del libro de microrrelatos 'Encapsulados' (Editora BGR, 2022- edición en papel en 2024) y de la obra de relatos 'Gris oscuro tirando a negro' (Mercurio Editorial, 2023). Compiladora y coordinadora de las 'Obras completas (1962-2011)' de Baltasar Espinosa (Mercurio Editorial 2021).

Es miembro fundador y presidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso (palabrayverso.com), directora de la colección Palabra y Verso, bajo el sello editorial Beginbook Ediciones, y de la Colección Digital de Microficción Femenina Breves y contundentes de Editora BGR. Además, es impulsora y directora del Festival de Poesía Baltasar Espinosa, dirige la charla literaria 'El Ultílogo' y el programa de radio 'De la Palabra al Verso'.