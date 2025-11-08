José Cabrera Sánchez revisa y amplía su novela 'Nashú' El escritor grancanario actualiza el canto a la naturaleza y al Amazonas que publicó por primera vez en 2005

El indómito espíritu literario del grancanario José Cabrera Sánchez (Ingenio, 1943) ha vuelto a ponerse de manifesto con la publicación de su 19º libro. Se trata de 'Nashú II. Mensajera de los espíritus de la selva', una ampliación y revisión de la novela que publicó por primera vez en el año 2005.

Esta ficción, para cuya elaboración José Cabrera ha llevado un profundo trabajo de documentación previo se desarrolla como un canto al Amazonas y al poder de la naturaleza.

«Esta historia se va a situar especialmente en plenas zonas selváticas de Colombia y Venezuela, en los espacios limitados por los ríos Jarupá y Negro, respectivamente, los cuales nacen en Colombia, atraviesan Brasil y desembocan en el gran río del Amazonas; significando que, en una enorme y desaforada extensión de la selva madre Amazónica, diseminada a lo largo y ancho de su frondrosa, lúgubre y densa vegetación y follaje se asientan diferentes aldeas indígenas», explica el autor. En una nace Nashú, la protagonista de las aventuras que narra el libro.