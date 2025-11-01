El 5º festival LPA Confidencial tiene como trama central el 'Caso Hubbard' Este evento dedicado al género negro se desarrolla entre el 3 y el 16 de noviembre y entre sus invitados están Marta Prieto y Santiago Díaz

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:32

El Festival Internacional de Género Negro LPA Confidencial regresa en su quinta edición, convirtiendo a Canarias en un escenario de intriga y misterio. Del 3 al 16 de noviembre, la capital grancanaria, Las Palmas de Gran Canaria, será el cuartel general de una programación que desplegará sus actividades también por Fuerteventura, Tenerife y el municipio de Gáldar.

Esta edición se adentra en los años más oscuros del siglo XX, revelando el papel estratégico que las Islas Canarias jugaron durante la Segunda Guerra Mundial. La trama central girará en torno al fascinante y poco explorado 'Caso Hubbard'».

«Llegamos a la quinta edición de LPA Confidencial tras muchos esfuerzos, y nos sentimos muy orgullosas de estar presentes en el mapa nacional e internacional de nuestro Festival», asegura Mayte Martín, la directora del mismo. «Este año hemos reducido nuestra programación porque las circunstancias económicas, no nos han permitido ir más allá, no obstante, hemos desarrollado un evento de calidad que estará al alcance de todos los públicos y de quienes quieran acercarse a conocer a nuestras autoras y autores, así como la parte más oscura y reciente de nuestra historia», concluye.

LPA Confidencial 2025 rescata del olvido a Lillie Maie Hubbard, secretaria y asistente personal del cónsul estadounidense en Las Palmas de Gran Canaria. En el festival, Hubbard se convierte en la protagonista de una audaz ficción que honra a las 'figuras invisibles'del espionaje. La trama entrelazará la realidad histórica del enclave canario, donde espías, diplomáticos y contrabandistas cruzaban sus caminos, con el género negro, invitando al público a formar parte de la investigación.

El festival propone un completo itinerario que fusiona literatura, cine, talleres y experiencias inmersivas, todas inspiradas en la temática del espionaje. Una de las misiones principales será la resolución de 'El Caso Hubbard: Juego de Pistas', una actividad creada especialmente por Marta García Cabrera, doctora en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, que llevará al público a investigar por las calles de Triana y Bravo Murillo, resolviendo enigmas basados en los espías de la II Guerra Mundial. La tecnología también será una aliada crucial, pues la inteligencia artificial (IA) entra en escena como «cómplice» en los talleres de Detectives digitales.

En el elenco de invitados figuran Marta Prieto, quien presentará su última novela, 'Desearás estar bajo tierra' (ganadora del Memorial Silverio Cañada 2022 a la mejor primera novela negra), Santiago Díaz, que regresa con su última obra 'Jotadé', y la escritora cubana residente en Gran Canaria, Belkis Rodríguez, con 'La hija de Yemayá'.

Habrá una importante cita académica con la charla 'La mitad de un credo', que abordará el mito de 'El Corredera' a través de la obra de Emilio González Déniz, exclusiva para el alumnado del IES La Isleta.