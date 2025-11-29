'Rocas', el ritmo creador del mundo

Comenta Compartir

La fotografía de la portada y el título 'Rocas', sin artículo y en plural, pudiera hacernos pensar en un tratado de Geología; pero lo cierto ... es que estamos ante el último libro de poesía de Carlos Bruno Castañeda, matemático y poeta; aunque no tengo claro si en ese orden. Tampoco estoy muy seguro de que haya que diferenciar de manera radical la poesía de las matemáticas, ya que la imaginación forma parte también de la ciencia. Roland Barthes escribió que la literatura posee algunas características de aquella, pues no hay una sola materia científica que no haya sido tratada por la literatura. Esta, al igual que la ciencia, es metódica pues tiene sus propias reglas de investigación y, a veces, hasta sus aspiraciones experimentales. Y mucho de experimentación, de indagación, hay en este libro que nos resulta raro, por sorprendente; no por el título, ya que poesía y rocas conviven desde siempre. Nos lo recuerda el autor en los epígrafes, agrupados bajo 'Fe de citas', que encabezan este poemario y adelantan algunas claves poéticas. Desde 'La patria es una roca' de Nicolás Estévanez hasta Mª Ángeles Pérez, que nos interroga de esta manera: «Si las rocas respiran, ¿no habrás de hacerlo tú?». Entre las citas llama la atención una del autor de 'Moby Dick' que establece relaciones con lo religioso y lo espiritual: «Como esas místicas rocas también la ballena místicamente marcada sigue siendo indescifrable». Se certifica así que la palabra posee una simbología diversa. Las rocas son los archivos naturales de la Tierra donde quedan registrados los procesos geológicos desde el inicio de los tiempos. Así, no sorprende que en muchas culturas sean materiales sagrados que constituyen la morada de fuerzas sobrenaturales. Cuenta el mito de Deucalión que los hombres y las mujeres eran hijos de las rocas. Estas simbolizan solidez y permanencia. No es de extrañar, por tanto, que Carlos Bruno le dedique a este elemento 103 poemas en 160 páginas y construya toda una poética en torno a este material sólido de origen natural que constituye una parte importante de la corteza terrestre, según definición del DLE. Podría decirse que el planeta Tierra es una gran roca sobre la que dormimos a la intemperie y en la que «acabaremos bajo tierra sin aliento/ bajo un túmulo de piedras». Pero «el geólogo debe hablar siempre de roca nunca de piedra», leemos al final de la 'Fe de citas'. ¿Y el poeta? Sabe este que las rocas caídas del cielo son el germen de la vida, que surge del interior de la tierra, «gigante disparatada/ del oculto magma». Luego, «con el tiempo se arrancan a andar/ revelan su naturaleza tectónica/ destrozando así vida y esperanza». En los volcanes, el aire se transformaba en fuego, este en agua y el agua en piedra. Por eso —nos dice Cirlot— «la piedra constituye la primera solidificación del ritmo creador». Ante los embates del tiempo la piedra resiste y persiste. Pero también la roca se descompone, «vamos a por ellas con picas y masas/y las acorralamos las machacamos y las vemos morir». Según el 'Diccionario de símbolos' la piedra y la roca representan la cohesión, la unidad y la fuerza; por el contrario, la piedra fragmentada se relaciona con el desmembramiento, la muerte y la derrota.

El poeta acabará por separarse del geólogo: «roca piedra/lo que somos sobre nuestra piel/lo que resistimos bajo ella» para sentir la condición humana en toda su amplitud. En el poema 'Lo fatal' Rubén Darío dejó una sentencia sobre la insensibilidad de la piedra, vista como un elemento inerte cuya función es la de sepulcro. En la asociación con la muerte recordamos a Medusa, la Gorgona, que tenía el poder de petrificar a los que la miraban. Pero las piedras forman parte de la vida cotidiana y su función ornamental es evidente y son un signo de lo eterno. Lo mítico y lo religioso se funden en el culto a las piedras, algo extendido por todas las regiones del planeta, desde la prehistoria hasta nuestros días. Siguen despertando una atracción porque inconscientemente se les atribuye virtudes espirituales y mágicas que enlazan con la adoración a la Gran Madre — «No sé el porqué te amo y quisiera decirte cuánto /pero a más cómo menos por qué te hiero»— 'Rocas' (Olé libros, 2025) es un poemario que, podría decirse, está escrito al dictado de la geología; que se inspira en las ciencias de la tierra, pero en absoluto es un tratado científico. Aunque el poeta juega con el doble lenguaje e incluso adjunta un glosario – «Fe de semántica»— muy didáctico, del que un lector intuitivo podría prescindir. Sin embargo, su consulta es conveniente para asir el significado científico y poético de algunos términos. El libro está estructurado en tres partes perfectamente delimitadas: una introducción que consta de dos poemas bajo el título 'Derrumbara' que abarca en dos composiciones el origen; el cuerpo del poemario formado por siete secciones cuyos rótulos son evocadores ('Enajena y leyendas', 'Labor sobre piedra', 'Soledades', 'Donde quiera ir', 'Donde volver contigo', 'Una vida sobre esta roca' y 'Resarciera'); y un epílogo ('Prontuario potencial') que es una recapitulación a la vez que, con un lenguaje que integra términos científicos (recursividad, fractal, permutación...), explora un compendio del sistema poético que sostiene estas Rocas. Lo hace, además, con una mirada crítica e irónica sobre su propia creación poética. Rompe así la seriedad de la piedra y excava en la roca para extraer una reflexión sobre las posibilidades lúdicas de la palabra poética. El compromiso con la palabra le lleva a experimentar el placer del texto que juega con las sugerencias y las asociaciones de las imágenes. No estamos ante un ensayo, pero la estructura inductiva del libro nos recuerda —en lo formal y en la escasez de adjetivos— el juego de la ambigüedad y esto se evidencia en la conclusión final. Las rocas y las piedras no dejan de contarnos historias: «La roca sujeta al pasado/invisible a la evidencia de un porvenir». Todas las historias, incluidas las nuestras, están grabadas sobre las piedras o en el interior de las rocas. Lo que fuimos, lo que somos, la patria, el hogar, las luchas fratricidas, lo religioso, los miedos, la soledad... Acierta el poeta al invocar al lector con el uso de la primera persona del plural y de la segunda persona del singular. Favorece su implicación, pues el poeta apela a toda la humanidad. 'Rocas' quiere ser una exploración por los orígenes de la existencia, al tiempo que el poeta revisa su propio ser en el mundo: «Llamo a la puerta de una piedra ¡soy yo! / déjame entrar respirarte no me queda mucho tiempo {...}llamé a la puerta de una piedra dije soy yo /déjame entrar/ dijo no tengo puerta la piedra». El poeta, como si fuera un paleontólogo, excava en la roca para construir una ciudad, un continente, que acate la mirada de la vida con el fin de huir de la soledad congénita y reunir a la humanidad sin líneas, sin fronteras. No sé si también es un intento desesperado de reconstruir el mundo, de volver a los orígenes, a la fusión de los cuerpos; al amor, sin adjetivos, a la naturaleza; al «tú y yo mezclados{...}al calor del magma más allá de lo profundo». Cada poema es un litófono que acompaña la multiplicidad de posibles lecturas que se sugieren en el 'Prontuario', pero el lector marca el ritmo y los silencios de estas rocas que encierran el alma del mundo.

