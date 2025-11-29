Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carlos Bruno. C7

'Rocas', el ritmo creador del mundo

Acierta el poeta Carlos Bruno Castañeda al invocar al lector con el uso de la primera persona del plural y de la segunda persona del singular.

Felipe García Landín

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:50

La fotografía de la portada y el título 'Rocas', sin artículo y en plural, pudiera hacernos pensar en un tratado de Geología; pero lo cierto ... es que estamos ante el último libro de poesía de Carlos Bruno Castañeda, matemático y poeta; aunque no tengo claro si en ese orden. Tampoco estoy muy seguro de que haya que diferenciar de manera radical la poesía de las matemáticas, ya que la imaginación forma parte también de la ciencia. Roland Barthes escribió que la literatura posee algunas características de aquella, pues no hay una sola materia científica que no haya sido tratada por la literatura. Esta, al igual que la ciencia, es metódica pues tiene sus propias reglas de investigación y, a veces, hasta sus aspiraciones experimentales. Y mucho de experimentación, de indagación, hay en este libro que nos resulta raro, por sorprendente; no por el título, ya que poesía y rocas conviven desde siempre. Nos lo recuerda el autor en los epígrafes, agrupados bajo 'Fe de citas', que encabezan este poemario y adelantan algunas claves poéticas. Desde 'La patria es una roca' de Nicolás Estévanez hasta Mª Ángeles Pérez, que nos interroga de esta manera: «Si las rocas respiran, ¿no habrás de hacerlo tú?». Entre las citas llama la atención una del autor de 'Moby Dick' que establece relaciones con lo religioso y lo espiritual: «Como esas místicas rocas también la ballena místicamente marcada sigue siendo indescifrable». Se certifica así que la palabra posee una simbología diversa. Las rocas son los archivos naturales de la Tierra donde quedan registrados los procesos geológicos desde el inicio de los tiempos. Así, no sorprende que en muchas culturas sean materiales sagrados que constituyen la morada de fuerzas sobrenaturales. Cuenta el mito de Deucalión que los hombres y las mujeres eran hijos de las rocas. Estas simbolizan solidez y permanencia. No es de extrañar, por tanto, que Carlos Bruno le dedique a este elemento 103 poemas en 160 páginas y construya toda una poética en torno a este material sólido de origen natural que constituye una parte importante de la corteza terrestre, según definición del DLE. Podría decirse que el planeta Tierra es una gran roca sobre la que dormimos a la intemperie y en la que «acabaremos bajo tierra sin aliento/ bajo un túmulo de piedras». Pero «el geólogo debe hablar siempre de roca nunca de piedra», leemos al final de la 'Fe de citas'. ¿Y el poeta? Sabe este que las rocas caídas del cielo son el germen de la vida, que surge del interior de la tierra, «gigante disparatada/ del oculto magma». Luego, «con el tiempo se arrancan a andar/ revelan su naturaleza tectónica/ destrozando así vida y esperanza». En los volcanes, el aire se transformaba en fuego, este en agua y el agua en piedra. Por eso —nos dice Cirlot— «la piedra constituye la primera solidificación del ritmo creador». Ante los embates del tiempo la piedra resiste y persiste. Pero también la roca se descompone, «vamos a por ellas con picas y masas/y las acorralamos las machacamos y las vemos morir». Según el 'Diccionario de símbolos' la piedra y la roca representan la cohesión, la unidad y la fuerza; por el contrario, la piedra fragmentada se relaciona con el desmembramiento, la muerte y la derrota.

