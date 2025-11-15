Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 16 de noviembre de 2025
Cuadro de José Hernández Afonso, creado a partir del poema de Refaat Alereer. C7

Déjalo ser un cuento: pogromo y genocidio cultural en Gaza

Shadi Rohana reunió textos de otros escritores que murieron al inicio de la masacre en Gaza bajo el título Contra el apagón: 'Voces de Gaza durante el genocidio'.

Felipe García Landín

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:34

Escribió Antonio Machado que «un pueblo es siempre una empresa futura, un arco tendido hacia el mañana». Por eso los genocidas lo destruyen todo, para ... que no haya futuro ni memoria. Después de la Segunda Guerra Mundial, y a raíz de de los juicios de Nuremberg, se tipificó el genocidio cultural (término acuñado por Raphael Lemkin) como la destrucción de aquellos rasgos característicos de un grupo humano mediante el borrado de cualquier signo identitario. Para ello se recurre al exterminio de niños o al secuestro, despojándolos de su familia; al exilio forzoso de las personas que representan la cultura de un grupo, a la prohibición de utilizar la lengua nacional y la destrucción de los libros impresos en su idioma. La destrucción sistemática del patrimonio histórico, cultural y religioso también constituyen un objetivo para aquellas fuerzas que buscan suprimir una civilización. Podría decirse que en el centro de un genocidio está el odio a una colectividad y el exterminio de la misma privándola de cualquier rasgo de identidad cultural. Se atacan intencionada y brutalmente escuelas, universidades, edificios religiosos, museos, hospitales, centros de ayuda humanitaria... El destrozo de los bienes culturales se hace al mismo tiempo que la matanza de seres humanos. No hay balas –ni proyectiles ni bombas– perdidas en un genocidio. La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, estima en 380.000 los niños menores de cinco años fallecidos. El pogromo que está llevando a cabo Israel en Gaza y Cisjordania obedece a un plan, que ya Hitler y todo su aparato de propaganda aplicaron al pueblo judío: despojar de humanidad a los palestinos, cosificarlos o animalizarlos para exterminarlos. La idea que han instalado en gran parte de la población de Israel es esa, los palestinos no son humanos y por tanto no merecen existir. De ahí que más de 1.550 trabajadores sanitarios hayan sido asesinados, según Médicos sin Fronteras. Además, se eliminan los testigos que lo puedan contar: 252 periodistas y 346 empleados de la ONU están entre las víctimas.

